Śmietniki tak, droga niekoniecznie

- Zwracam się z prośbą zaplanowania montażu śmietników przy ulicy Łęczyckiej i zbudowania chodnika i drogi przy ulicy Lidzbarskiej – pisze do prezydenta w imieniu jednego z mieszkańców radna Małgorzata Adamowicz (PO).

- Składam prośbę o interpelację dotyczącą zaplanowania montażu śmietników przy ulicy Łęczyckiej na przestrzeni nowe osiedle Ekobud do ronda przy ulicy Rawskiej. Wpłynie to na poprawę czystości i umożliwi dobre praktyki społeczne. Jednocześnie proszę o zadanie pytania dotyczącego możliwości zbudowania chodnika wraz z drogą przy ulicy Lidzbarskiej – napisał do radnej Adamowicz jeden z mieszkańców Elbląga. Dodał jeszcze, że "od 30 lat mieszkańcy jeżdżą tam po płytach".

Małgorzata Adamowicz przygotowała stosowną interpelację w tych sprawach. Jak przedstawiają się odpowiedzi na jej pytania? Tych udzielił wiceprezydent Janusz Nowak w piśmie z 27 maja.

- Uwzględniając wniosek dotyczący koszy ulicznych informuję, że montaż pojemników na odpady zmieszane w rejonie ulic Łęczyckiej i Rawskiej zaplanowany zostanie do realizacji w III kwartale br. Nadmieniam jednocześnie, że w ramach umowy drogowej pomiędzy miastem a inwestorem realizującym osiedla mieszkaniowe przy ul. Łęczyckiej, na koszt inwestora została wykonana przebudowa odcinka ul. Łęczyckiej oraz wybudowany zostanie chodnik po stronie dyskontu spożywczego.

A co z kwestią ulica Lidzbarskiej? Ta przedstawia się w nieco innych barwach.

- Budowa drogi od podstaw tj. w zakresie obejmującym nowe konstrukcje drogowe wraz z nawierzchniami jezdni i chodnika, budową kanalizacji deszczowej oraz pozostałą infrastrukturą drogową wymaga w pierwszej kolejności opracowania kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskania stosowanych zgód realizacyjnych – pisze Janusz Nowak. Jak podkreśla wiceprezydent, taka dokumentacja pozwala na szczegółowe określenie zakresu prac i oszacowanie kosztów.

- Niestety na chwilę obecną nie ma możliwości zabezpieczenie w budżecie Gminy Miasta Elbląg środków zarówno na dokumentację projektową jak i na roboty budowlane. Z uwagi na bardzo duży wzrost kosztów inwestycyjnych realizowane są jedynie zadania już rozpoczęte oraz realizowane przy udziale środków zewnętrznych. Wzrost cen na rynku inwestycyjnym i budowlanym oraz ograniczane dochody miasta powodują konieczność rezygnacji z niektórych zaplanowanych zadań, umożliwiając uzupełnienie środków i zakończenie zadań będących w fazie realizacji lub przygotowania, w tym na które pozyskano dofinansowania zewnętrzne – pisze Janusz Nowak. Dodaje, że nowe zadania inwestycyjne będą mogły zostać wprowadzone do budżetu etapowo i przy uwzględnieniu możliwości finansowych miasta.

- Niezależnie od działań inwestycyjnych, jak każdego roku w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Elbląga zostaną przeprowadzone niezbędne roboty konserwacyjne i utrzymaniowe, mające na celu naprawę istniejących nawierzchni drogowych – zaznacza wiceprezydent.