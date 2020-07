Spacerkiem szlakiem uczniowskim

Sobotni (18.07) spacer z przewodnikiem poprowadziła Benita Kończak. Tym razem mogliśmy usłyszeć garść ciekawostek o elbląskich szkołach. Pierwszym przystankiem na uczniowskim szlaku było I Liceum Ogólnokształcące. Zobacz zdjęcia.

Dwugodzinny spacer po Elblągu „uczniowskim szlakiem” poprowadziła Benita Kończak, która jest w trakcie kursu na przewodnika.

- Wyruszamy sprzed budynku I Liceum Ogólnokształcącego, potem idziemy ulicą Królewiecką do II Liceum Ogólnokształcącego. Tutaj przyjrzymy się także budynkowi, który jest dzisiaj siedzibą policji. Potem przejdziemy do Zespołu Szkół Gospodarczych. Będą też krótkie wagary w parku Dolinka. Spacer zakończymy przy budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu, w którym również mieściła się szkoła - mówiła Benita Kończak tuż przed rozpoczęciem spaceru..

Pierwszy przystanek to Liceum Ogólnokształcące przy ul. Pocztowej.

- W 1852 roku przejęte zostały przez miasto żeńskie szkoły prywatne i utworzono miejską szkołę dla dziewcząt. Nie znajdowała się ona w tym budynku ale prawdopodobnie na ulicy Wodnej. Nie zachowały się zdjęcia ani ślady po tej szkole. Jej kierowniczką została Johanna Braun, która chciała, aby dziewczęta kształciły się bardziej ogólnie, tak by potem mogły studiować. Od 1852 roku stale rosła liczba uczennic, głównie córek mieszczan, szkoła była bowiem płatna (poza poziomem elementarnym). Do 1877 roku wybudowano obecny budynek I Liceum Ogólnokształcącego, wzorowany na pałacach renesansowych. Był dobrze wyposażony, mieściły się w nim m.in. pracownia fizyczna i chemiczna. Prestiż szkoły szybko rósł. Warto podkreślić, że była to szkoła ekumeniczna, kształciły się tutaj dziewczęta z rodzin katolickich, protestanckich, były też Żydówki – mówiła Benita Kończak.

Kolejny przystanek to II LO przy ul. Królewieckiej. Tuż po II wojnie była to szkoła wielokierunkowa.

- Wówczas utworzono tu klasy licealne, które przeniesiono z Zespołu Szkół Gospodarczych, równolegle z klasami w liceum wychowawczym i przedszkolnym, a później także Studium Nauczycielskiego. Dwie szkoły istniały ze sobą równolegle. Do 1972 roku miał tu swoją siedzibę Zespół Szkół Medycznych. Gdy ten przeniósł się na ul. Saperów, a Studium Nauczycielskie na ul. Sienkiewicza, zostało w budynku II LO im. Kazimierza Jagiellończyka. Sam budynek jest oczywiście starszy, jego historię liczymy od 1822 roku: tutaj zostało przeniesione Gimnazjum Elbląskie. Budynek zaprojektował Otto Depmeyer, w jego auli na drugim piętrze były kiedyś piękne malowidła artysty z Berlina. Po II wojnie wnętrza budynku zniszczono – mówiła Benita Kończak.

Spacerowicze mogli poznać między innymi historię budynku przy ul. Królewieckiej, który jest obecnie siedzibą policji.

- W okresie międzywojennym mieścił się tutaj ośrodek dla osób głuchoniemych, także dzieci. Nie był to jedynie przytułek, prowadzono tutaj także zajęcia lekcyjne. W 1941 roku została tutaj założona Państwowa Szkoła Inżynierska im. Ferdinanda Schichaua, która miała kształcić inżynierów na potrzeby III Rzeszy. Jednak już w 1942 roku szkołę zamknięto, ponieważ brakowało młodych mężczyzn, którzy mogliby się w niej uczyć, większość z nich była wcielona przecież do wojska. W murze budynku możemy odnaleźć cegły z sygnaturami kadyńskich cegielni – mówiła przewodniczka.

Podczas następnego spaceru, który poprowadzi Karol Wyszyński, poznamy historię elbląskich mostów.

- Będzie to jej druga część. Spacery z przewodnikiem niezmiennie cieszą się zainteresowaniem, mamy stałych sympatyków, dołączają się nowe osoby, także turyści. Staramy się, aby tematy spacerów były ciekawe, angażujemy osoby z dużą wiedzą, historyków i archeologów. W tym sezonie zaangażowaliśmy również dwie osoby, które są kandydatami na przewodników – mówi Leszek Marcinkowski, prezes elbląskiego oddziału PTTK.