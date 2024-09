Śpiący policjant powraca

Rok temu zdemontowano go na wniosek mieszkańców. W ubiegłym tygodniu „śpiący policjant” powrócił na ulicę Pionierską. To decyzja Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W połowie sierpnia 2023 roku na wniosek mieszkańców zdemontowano zniszczony próg spowalniający na ul. Pionierskiej. Wraz z nim zniknęło ograniczenie w tym miejscu prędkości do 20 km/h. Zdania wśród mieszkańców, czy po demontażu "śpiący policjant" powinien wrócić na swoje miejsce, były podzielone.

- Mamy wnioski mieszkańców, którzy wnoszą o niedtwarzanie go, dlatego temat ten zostanie omówiony na jesiennym posiedzeniu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – informowała w rozmowie z nami 14 sierpnia ubiegłego roku Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.

Pod koniec sierpnia na ulicę Pionierską próg zwalniający jednak powrócił. Tak zdecydowała Miejska Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

- Próg zwalniający na ul. Pionierskiej został zdemontowany w ubiegłym roku z uwagi na jego zły stan techniczny. W tym roku został on odtworzony. Taką decyzję podjęła, jeszcze w ubiegłym roku Miejska Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Sytuacja była szeroko omawiana z udziałem policji, straży miejskiej i radnych. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa. Pod uwagę wzięto obecne zagospodarowanie otoczenia, statystykę zdarzeń drogowych oraz sygnały od uczestników ruchu. Jest to droga przelotowa łącząca ul. Płk. Dąbka i Królewiecką. Niestety dochodzi tam do przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących – informuje Joanna Urbaniak.