"Spłonęło wszystko, co mieli". Zbierają na odbudowę

14 marca spłonął warsztat samochodowy przy ul. Dębowej. - Spłonęło wszystko, co mieli: sprzęty, narzędzia, komputery, samochody klientów - czytamy na zbiórce na odbudowę warsztatu, którą zorganizowali przyjaciele i rodzina właściciela. Pomóc może każdy.

- Nie wszystkie straty da się opisać w wartości pieniądza, ale chociaż tak wspomóżmy chłopaków, niech wiedzą, że jesteśmy z nimi. wielu z nas i myślę, że nawet ja sama, nie jest w stanie wyobrazić sobie jak ogromna tragedia ich spotkała. Nie będę tu ich zachwalać, bo jak wiadomo, ile ludzi tyle opinii, ale wiem, że robili dobrą robotę, wkładali w to dużo serca, i nie raz poświęcali weekendy, by klient był zadowolony. Niezmiennie od 6 lat wiedziałam że mogę na nich liczyć. Nigdy nie odmówili pomocy mi, i wielu moim znajomym, często w sytuacjach podbramkowych i po godzinach pracy. Proszę, pomóżcie, należy im się to - czytamy w opisie zbiórki.

Przypomnijmy do pożaru doszło 14 marca około godz. 16 w warsztacie samochodowym przy ul. Dębowe. Budynek spłonął doszczętnie wraz całym wyposażeniem i pojazdami znajdującymi się w środku.

Osoby, które mogą i chciałaby wesprzeć zbiórkę znajdą ją w tym linku.