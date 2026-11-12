Spotkanie autorskie „Plastyk. Pamięć miasta”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie poświęcone książce artystycznej „Plastyk. Pamięć miasta”, które odbędzie się 18 listopada o godz. 17.00 w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. Świętego Ducha 3–4.

Projekt stworzenia cyklu reportaży – literackich miniatur – zrodził się z pragnienia ocalenia wspomnień i historii związanych z Elblągiem oraz jego mieszkańcami. Spółdzielnia Przemysłu Skórzanego „Plastyk”, jeden z większych zakładów produkcyjnych w mieście, stała się punktem wyjścia i pretekstem do rozmów o pamięci, życiu codziennym, pracy i ludzkich losach.

Rozmowy przeprowadziła i materiał literacki opracowała Paulina Łuczak, laureatka Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Elbląga na rok 2026. Opiekę merytoryczną i redakcyjną nad publikacją sprawowała Aleksandra Bielska.

Za artystyczną formę książki odpowiada Barbara Borysewicz, absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym oraz grafiki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jej autorskie ilustracje nadają zebranym opowieściom metaforyczną wymowę, a własnoręczne wykonanie oprawy i zszycie egzemplarzy stanowią nawiązanie do manualnego charakteru pracy w „Plastyku”. Dzięki temu nie tylko opowiedziane historie, ale również sama materia książki przywołuje pamięć o zakładzie i ludziach, którzy go tworzyli.

Pięć unikatowych egzemplarzy książki zostanie przekazanych elbląskim instytucjom, gdzie będą udostępniane zainteresowanym na życzenie.

Integralną częścią projektu będzie również strona internetowa, udostępniająca materiały zawarte w książce w formie cyfrowej, a także uzupełniająca je o dodatkowe rozmowy i treści, które nie znalazły się w publikacji.

Projekt został zrealizowany w ramach Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Elbląga.