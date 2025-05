Spotkanie z Jackiem Hołubem oraz wernisaż prac z PSONI

W ramach Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, które połączy literaturę i sztukę. W Galerii Nobilis CSE Światowid w Elblągu odbędzie się spotkanie autorskie z Jackiem Hołubem, cenionym autorem non-fiction. Reportażysta od lat porusza trudne tematy związane z niepełnosprawnością, wykluczeniem społecznym i przemocą.

Spotkanie będzie okazją do głębszej rozmowy o najnowszym reportażu Hołuba „Wszystko mam bardziej. Życie w spektrum autyzmu”. To książka, która zdobyła uznanie czytelników i krytyków. Autor oddaje w niej głos dorosłym osobom w spektrum, dzięki czemu mamy szansę na to, by dotknąć tematu, zrozumieć, a przede wszystkim poczuć. Z pewnością nie zabraknie również odniesień do innych książek Jacka Hołuba, które poruszają trudne, ale niezwykle ważne tematy.

Ważnym elementem spotkania będzie także wernisaż prac plastycznych uczniów i uczestników PSONI Koło w Elblągu. Powstały one w różnych placówkach pod okiem Pani Doroty Ciurko. Wystawa będzie świetną okazją do spotkania się z twórczością, która jest wynikiem nie tylko talentu, ale również codziennej determinacji i pasji.

Zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie, które połączy literaturę, sztukę i tematykę ważnych społecznie kwestii. Spotkanie autorskie z Jackiem Hołubem oraz wernisaż odbędą się 20 maja o godzinie 17 w Galerii Nobilis CSE Światowid w Elblągu. Wstęp wolny! Przyjdź, zobacz, posłuchaj!

Zapraszamy również na inne wydarzenia Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami, które odbędą się w przestrzeni Elbląga od 19 do 25 maja 2025.