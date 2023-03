Sprawę przedszkola bada kuratorium

Kuratorium oświaty przeprowadziło doraźną kontrolę w przedszkolu nr 8 przy ul. Bema i zaleciło władzom Elbląga przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do tej placówki. Tymczasem władze miasta chcą przenieść dzieci do innych placówek, bo – jak twierdzą – budynek zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci.

Kontrola w przedszkolu została wszczęta po piśmie, jakie Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty, otrzymało pod koniec lutego od rodziców dzieci, uczęszczających do placówki. Jak informuje w odpowiedzi Wojciech Cybulski, wicekurator oświaty, dyrektorka przedszkola otrzymała zalecenia, wśród których znalazło się m.in. zapewnienie dzieciom uczęszczającym do przedszkola miejsca w tej właśnie placówce po złożeniu przez rodziców odpowiedniej deklaracji, przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, powołanie komisji rekrutacyjnej oraz sporządzenie odpowiednich protokołów z całej procedury.

- We wnioskach do protokołu kontroli wskazano, iż nie zaplanowano w elektronicznej platformie edukacyjnej prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg możliwości ubiegania się rodziców o przyjęcie dzieci do Przedszkola nr 8 w Elblągu. W powyższej kwestii Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wysłał pismo do organu prowadzącego przedszkole z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji – informuje Wojciech Cybulski, wicekurator oświaty.

Jak poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga, pismo z kuratorium wpłynęło do ratusza. Władze miasta nie zajęły jeszcze stanowiska w tej sprawie.

Przypomnijmy, że władze Elbląga zaproponowały przeniesienie dzieci z przedszkola nr 8 do innych placówek. Na spotkaniach z rodzicami wiceprezydent Janusz Nowak mówił o tym, że budynek jest w złym stanie technicznym i nie ma pieniędzy na jego remont. Obiekt miałby być zamknięty od końca sierpnia.

Sprawa odbiła się szerokim echem w lokalnych mediach. Po krytyce władz miasta prezydent Witold Wróblewski stwierdził, że zgłosi wniosek o dofinansowanie prac w przedszkolu przy ul. Bema do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dodajmy, że Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej pisała w protokołach pokontrolnych o uchybieniach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego w budynku zajmowanym przez przedszkole. W raporcie z 2022 roku pisze m.in. o tym, że nie zostały wykonane zalecenia z terminem realizacji do końca 2020 roku. Wśród nich były m.in.: montaż dodatkowych hydrantów, zapewnienie odpowiedniej długości dojść ewakuacyjnych, montaż drzwi przeciwpożarowych, zabezpieczenie konstrukcji nośnej dachu materiałem o odpowiedniej klasie odporności ogniowej czy wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie.

Do tematu wrócimy.