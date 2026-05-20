Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód z nowymi władzami
Andrzej Dębkowski został ponownie wybrany prezesem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Elblągu. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 18 maja.
Podczas spotkania członkowie stowarzyszenia podsumowali dotychczasową 5-letnią kadencję oraz wybrali nowe władze warmińsko-mazurskiego oddziału. Funkcję prezesa ponownie objął Andrzej Dębowski. W skład zarządu weszli również: Helena Marciniak, Ryszard Krzysztofowicz, Mirosława Sikorska, Jakub Turczak, Sławomir Nieradka oraz Mateusz Szulc. Gościnnie w zebraniu brali udział także: prezes SWP-W Józef Bryll, konsul honorowy Republiki Mołdawii - Maciej Bukowski oraz Janusz Nowak, który odczytał list wicewojewody warmińsko-mazurskiego Zbigniewa Szczypińskiego.
- Jednym z istotnych celów Stowarzyszenia jest inspirowanie i udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy międzyregionalnej pomiędzy miastami, gminami i województwami z partnerami na wschodzie. W tym celu SWP-W współpracuje także z innymi organizacjami zainteresowanymi rozwijaniem dobrosąsiedzkich kontaktów z ich odpowiednikami działającymi poza granicami kraju. Stowarzyszenie realizuje ponadto współpracę o charakterze naukowym, oświatowym, kulturalnym i sportowym - informują członkowie stowarzyszenia w mailu do naszej redakcji.
Oddział wspólnie z Uczniowskim Klubem Sportowym "Orlik" organizuje imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży (w tym także przedstawicieli mniejszości narodowych).
- Istotnym wyzwaniem dla naszego stowarzyszenia jest obecna sytuacja geopolityczna. Wobec konfliktu na Ukrainie niektóre kierunki współpracy są dzisiaj niemożliwe do podtrzymywania. Zależy nam na przedsięwzięciach akceptowanych społecznie, dlatego stale szukamy nowych kierunków rozwoju. Naszymi obecnymi priorytetami jest współpraca z samorządami lokalnymi, z organizacjami skupiającymi polskie mniejszości narodowe na wschodzie, z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury oraz pozyskiwanie środków finansowych w konkursach grantowych. Jesteśmy także zainteresowani podjęciem wspólnych inicjatyw ze społecznością akademicką – informuje Jakub Turcza, członek zarządu stowarzyszenia.