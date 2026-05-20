Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód z nowymi władzami

Andrzej Dębkowski został ponownie wybrany prezesem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Elblągu. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 18 maja.

Podczas spotkania członkowie stowarzyszenia podsumowali dotychczasową 5-letnią kadencję oraz wybrali nowe władze warmińsko-mazurskiego oddziału. Funkcję prezesa ponownie objął Andrzej Dębowski. W skład zarządu weszli również: Helena Marciniak, Ryszard Krzysztofowicz, Mirosława Sikorska, Jakub Turczak, Sławomir Nieradka oraz Mateusz Szulc. Gościnnie w zebraniu brali udział także: prezes SWP-W Józef Bryll, konsul honorowy Republiki Mołdawii - Maciej Bukowski oraz Janusz Nowak, który odczytał list wicewojewody warmińsko-mazurskiego Zbigniewa Szczypińskiego.

- Jednym z istotnych celów Stowarzyszenia jest inspirowanie i udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy międzyregionalnej pomiędzy miastami, gminami i województwami z partnerami na wschodzie. W tym celu SWP-W współpracuje także z innymi organizacjami zainteresowanymi rozwijaniem dobrosąsiedzkich kontaktów z ich odpowiednikami działającymi poza granicami kraju. Stowarzyszenie realizuje ponadto współpracę o charakterze naukowym, oświatowym, kulturalnym i sportowym - informują członkowie stowarzyszenia w mailu do naszej redakcji. Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 18 maja (fot. nadesłana)

Oddział wspólnie z Uczniowskim Klubem Sportowym "Orlik" organizuje imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży (w tym także przedstawicieli mniejszości narodowych).