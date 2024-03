Strażacki rok 2023

W ubiegłym roku w Elblągu nie odnotowano żadnego dużego pożaru. Zmniejszyła się też ogólna liczba strażackich interwencji. Przedstawiamy jak elbląskim rycerzom św. Floriana minął 2023 rok.

„W rozpatrywanym przedziale statystycznym, na terenie Miasta Elbląg, nastąpił spadek ogólnej liczby zdarzeń o 28 proc. Spadek odnotowano również w grupie pożary o 9,98 proc .oraz w pozostałych grupach odpowiednio alarmy fałszywe spadły o 14,1 proc. w grupie miejscowe zagrożenia korzystna zmiana wyniosła 37,3 proc.” - możemy przeczytać w informacji komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przedstawionej elbląskim radnym.

Informacja dotyczy stanu bezpieczeństwa Elbląga w zakresie przeciwpożarowym i obejmuje rok 2023. W ubiegłym roku elbląscy strażacy interweniowali w Elblągu 1081 razy, w stosunku do roku 2022 nastąpi spadek o 352 zdarzenia. Na poniższym wykresie przedstawiamy podział na szczegółowe zdarzenia, w których brali udział elbląscy strażacy.

.

Pożary

W 2023 roku elbląscy strażacy gasili 276 pożarów. Optymistyczną informacją jest fakt, że w ubiegłym roku na terenie miasta nie było ani jednego pożaru sklasyfikowanego jako bardzo duży lub duży; dwa sklasyfikowano jako średnie. „Pożary na terenach miejskich dotyczą w głównej mierze najczęściej występującej zabudowy tj. inne obiekty (np.: śmietniki wolno stojące, trawy, nietypowe budynki jak stacje transformatorowe). Na terenie miasta Elbląg w pożarze przy ulicy Malborskiej zginęła 1 osoba. „ - czytamy w informacji komendanta. Poniższy wykres klasyfikuje pożary ze względu na miejsce.

„Grupą, w której najczęściej dochodzi do pożarów są obiekty zakwalifikowanie do grupy – inne obiekty w tym: śmietniki, trawy. W tej grupie doszło do największej ilości zdarzeń. Główną przyczyną tych pożarów są podpalenia umyślne. Pożary traw na terenach nierolniczych są charakterystyczne dla przełomu zimy i wiosny.

Drugą pod względem ilości powstałych pożarów grupą są to obiekty mieszkalne. Powstało tam 72 pożarów z czego 12 w budynkach jednorodzinnych, 57 w budynkach wielorodzinnych i 3 w pozostałych budynkach. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów w tej grupie była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym.” - informuje komendant Państwowej Straży Pożarnej.

Zagrożenia miejscowe

„Inne niż pożar zdarzenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, działań człowieka lub naturalnych sił przyrody, stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.” - taką definicję zagrożenia miejscowego podaje Główny Urząd Statystyczny na swojej stronie internetowej powołując się na Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej opracowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

W ubiegłym roku na terenie Elbląga nie odnotowano gigantycznych oraz dużych zagrożeń miejscowych. Wystąpiły tylko cztery zakwalifikowane jako średnie, 461 lokalnych oraz 194 małe. We wszystkich kategoriach odnotowano spadek ilościowy.

„Wśród dominujących działań w tej grupie MZ wymienić należy w kolejności: wykonywanie dostępu w lokalach mieszkalnych na wezwanie lub w ramach pomocy dla PRM w celu otwarcia lokalu mieszkalnego lub ustalenia stopnia zagrożenia pochodzącego od czadu, zdarzenia związane z wypadkami, kolizjami w ruchu lądowym, zdarzenia związane z wpływem warunków atmosferycznych takich jak silne wiatry czy obfite i gwałtowne opady, inne działania zabezpieczające lub pomoc innym służbom przy wykonywaniu ich zadań ustawowych.” - czytamy w informacji komendanta PSP.

Najczęstszą przyczyną powstawania miejscowych zdarzeń są te sklasyfikowane pod hasłem „inne przyczyny” - 306. Z pozostałych zwraca uwagę stosunkowo duża ilość zakwalifikowana jako „Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu”. W 2023 r. takich zdarzeń odnotowano 100, rok wcześniej 83. Na poniższym wykresie pokazaliśmy przyczyny najważniejszych poszczególnych zagrożeń miejscowym w Elblągu. Ze względu na czytelność wykresu pokazujemy tylko te zagrożenia, które wystąpiły więcej niż 25 razy, pominęliśmy też zdarzenia zakwalifikowane jako „inne przyczyny”.

Warto też zwrócić uwagę na zagrożenie związane z czadem. Na szczęście w 2023 r. nie odnotowano śmierci z powodu zatrucia się tlenkiem węgla. Na terenie Elbląga w ubiegłym roku strażacy interweniowali 12 razy w związku z podejrzeniem zatrucia czadem. W porównaniu z rokiem 2022 jest to spadek o 8 interwencji.

Fałszywe alarmy

W 2023 roku odnotowano 206 fałszywych alarmów i jest to wzrost liczby takich zdarzeń w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost liczby takich alarmów odnotowano we wszystkich kategoriach. Na poniższym wykresie przedstawiamy szczegóły.

„Jako główną przyczynę wskazać można celowe załączanie przez osoby nieznane przycisków wzbudzających alarm tzw. ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP), brak odpowiedniego przeszkolenia personelu obsługującego centralne systemu sygnalizacji pożarowej lub stany awaryjne czujek pożarowych. Każdorazowo po zakończeniu interwencji pozostawiano zalecenia dla właściciela bądź użytkownika obiektu, dotyczące szczegółowego przeglądu instalacji wykrywczych, w celu wyeliminowania niepotrzebnego wzbudzania systemu alarmowego.” - czytamy w informacji komendanta PSP.

Strażackie oczekiwania

Z informacji komendanta możemy dowiedzieć się, jakie są największe potrzeby elbląskich strażaków. To m.in. łódź motorowa posiadająca zdolność do żeglugi na wodach morskich i śródlądowych na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 (przy ul. Browarnej), doposażenie sprzętowe elbląskich Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, pozyskanie odpowiednich środków finansowych w celu dokończenia inwestycji KM PSP w Elblągu w zakresie projektu budowlanego (budowy osobnego garażu wielostanowiskowego na 9 stanowisk, budowy boiska wielofunkcyjnego, budowy wspinalni strażackiej z bieżnią, wykonanie instalacji sprężonego powietrza w garażu budynku głównego, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, przeniesienie komory dymowej na teren nowej komendy).