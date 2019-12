Strażacy i św. Mikołaj spełniają marzenia

- Cały rok czekałam na strażaków, bardzo niecierpliwie. Wstałam już o 5 rano, żeby się malować! – śmiejąc się przyznaje Angelika, którą dziś, jak co roku, odwiedzili elbląscy strażacy ze św. Mikołajem i obdarowali ją wymarzonymi prezentami. Zobacz zdjęcia.

Strażacy poznali Angelikę w 2012 r. w hospicjum podczas akcji usuwania gniazda os. Dziewczynka miała uszkodzony rdzeń kręgowy, nie oddychała samodzielnie. Lekarze nie dawali jej żadnych szans. Dzięki opiece elbląskiego hospicjum i rehabilitacji dziś jej stan jest znacznie lepszy. Po tym spotkaniu strażacy postanowili, że będą obdarowywać dziewczynkę prezentami. Również takimi, które pomagają wrócić jej do zdrowia. Akcja trwa do dziś, a Angelikę i strażaków łączy przyjaźń.

- Mam dużo marzeń, bardzo dużo – mówi Angelika. Dziś dzięki wizycie strażaków niektóre z nich udało się spełnić. Św. Mikołaj wręczał prezent za prezentem, a uśmiech z twarzy Angeliki nie zniknął nawet na sekundę. W tym roku wisienką na torcie był laptop.

- Angelika od pierwszego spotkania złapała nas za serce i tak się ta akcja zaczęła. Od kilku lat odwiedzamy też Patrycję, która choruje na łamliwość kości. Też się bardzo cieszy, jak ją odwiedzamy z prezentami. Nie wiadomo, jak ta akcja będzie się nam toczyła, czy się nam nie rozwinie – mówi kpt. Marek Siółkowski z elbląskiej straży pożarnej. - Chcielibyśmy podziękować komendantowi straży pożarnej w Elblągu kpt. Łukaszowi Kochowi i strażakom z JRG 1, 2, 3 oraz pracownikom komendy SPS w Elblągu, którzy włączyli się do naszej akcji – dodaje strażak.