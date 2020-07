Strzyżeniem wesprą zbiórkę na protezę

- 25 czerwca 2020 roku los sprawił, że świat Tomka i jego partnerki Kasi zatrzymał się na chwilę. Wracając z długo wyczekiwanego i zasłużonego urlopu ulegli wypadkowi, w wyniku którego Tomek stracił prawą nogę, a Kasia doznała skomplikowanych złamań ręki i nogi – czytamy na stronie jednej ze zbiórek w portalu Pomagam.pl. Poszkodowany potrzebuje protezy prawej nogi i kosztownej rehabilitacji, a w pomoc dla niego włączył się salon Fryzjerstwa Męskiego Arkadiusz & Piotr.

- Udało się uratować Tomka, ale nogi niestety nie – piszą inicjatorzy zbiórki "Stawiamy Tomka na nogi". - Tomek się nie poddał. Po skomplikowanej operacji i amputacji, która na chwilę go załamała, już po trzech dniach stanął i zaczął poruszać się o kulach.

Dlaczego elbląski salon fryzjerski włączył się w inicjatywę?

- W 2007 r. Zacząłem pracę w innym zakładzie, od tamtej pory Tomek się u mnie strzygł, podobnie jego syn, Sebastian – mówi Arkadiusz Nosarzewski. - Pierwsze strzyżenie Sebastiana wykonałem ja, kiedy był dzieckiem. Później mój były szef zatrudnił Piotra, a z kolei on namówił mnie na to, byśmy razem otworzyli własny zakład. Cały czas Tomek był naszym klientem, strzyże się u nas już 13 lat i nigdy nie chodził do innego salonu. W tym czasie stał się po prostu naszym kumplem, który zawsze dzwoni, przyjeżdża razem z synem. Dwa razy Tomek również mi pomógł w życiu – zaznacza.

- Tak jak powiedział Arek, to nasz wieloletni klient i nasz kolega, nie mogliśmy przejść obojętnie wobec tej sprawy – zaznacza Piotr Przespolewski.

Zbiórka pieniędzy w salolnie rozpoczęła się szybciej niż przewidywali jego właściciele. Fot. TB

Na czym będzie polegała ich pomoc?

- W tę sobotę, czyli 1 sierpnia, będziemy strzyc dla Tomka: od godz. 8 do 14 – mówi Piotr Przespolewski. - Cały dochód, który zbierzemy, łącznie z napiwkami, przeznaczymy dla niego.

Właściciele salonu, który jest utrzymany w amerykańskiej stylistyce, podkreślają, że w swojej branży pracują od lat.

- Poszedłem do szkoły fryzjerskiej, do czego namówił mnie kuzyn. Ostatecznie trafiłem do zakładu, w którym pracowałem z Piotrem – mówi Arkadiusz Nosarzewski.

- Też zacząłem od szkoły fryzjerskiej, do której trafiłem trochę z przypadku, później się okazało, że to jest to – przyznaje Piotr Przespolewski. - Od kilku ładnych lat w tym siedzimy, z czasem postanowiliśmy otworzyć własny biznes, od początku zależało nam na tym, żeby nasz salon miał jakiś określony charakter. Chcemy, żeby to, co robimy, sprawiało nam przyjemność – zaznacza. - To jest nasz drugi dom, w którym spędzamy większość czasu, przychodzi tu też mnóstwo ciekawych klientów. Ta praca jest jeszcze bardziej ciekawa przez to, że spotykamy tu różnorodnych ludzi i poznajemy wiele ciekawych historii.

- Wkładamy w to dużo serca, również jeśli chodzi o wygląd tego miejsca, czasem nawet klienci przynoszą coś ciekawego, co włączamy do wystroju, żeby była tu fajna atmosfera - dodaje Arkadiusz Nosarzewski.

Sobotnia akcja to nie jedyny przejaw charytatywnej działalności salonu. Jego właściciele co roku wspierają WOŚP przekazując vouchery, zaangażowali się też w akcję przygotowania paczek świątecznych dla dzieci w szpitalu w Pasłęku. - Staramy się brać udział w takich inicjatywach – zaznaczają właściciele salonu. - Co do sobotniej akcji, warto zaznaczyć, że firma, z którą współpracujemy, przekazała nam kosmetyki do brody, które licytujemy. Dodatkowo, choć pieniądze mieliśmy zbierać dopiero w sobotę, to już teraz klienci przekazują nam pieniądze na ten konkretny cel, zebrało się już parę setek – zaznaczają zadowoleni. Dodają, że na sobotnie strzyżenie nie wprowadzają szczegółowego harmonogramu. - Nie chcemy się ograniczać czasowo, nie chcemy też ograniczać możliwości spotkania z klientami. Tu ma być dobra rozmowa i spotkanie "na luzie", czyli dobrze spędzony czas - podkreśla Arkadiusz Nosarzewski.