Studenci złożą przysięgę wojskową

W sobotę (29 sierpnia) o godz. 10 w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej odbędzie się przysięga wojskowa studentów - ochotników, którzy szkolą się w Braniewie w ramach programu „Legia Akademicka”. Ze względu na pandemię jednostka musiała ograniczyć liczbę gości, którzy będą mogli towarzyszyć tego dnia studentom.

Od 9 sierpnia w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej szkoli się ponad dwustu studentów. Przyjechali z całej Polski. Są wśród nich mieszkańcy zarówno Elbląga i Trójmiasta, ale też z Krakowa i Nowego Sącza. Każdy z nich chce poznać wojsko „od środka”, niektórzy marzą o przygodzie, a jeszcze inni z wojskiem chcą związać się na dłużej.

- Wiele osób, które tu przyszło na pewno myśli w przyszłości o służbie zawodowej. To dobra okazja, by się sprawdzić – mówi Kacper z Warszawy.

Studenci zgłosili się do jednostki po teoretycznym przeszkoleniu wojskowym, które odbyli w swoich macierzystych uczelniach, wśród nich są m.in. po raz pierwszy studenci Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej.

W 9 brygadzie przeszli praktyczne szkolenie podstawowe, które kończy się egzaminem oraz przysięgą wojskową i nadaniem im stopnia szeregowego rezerwy. Następnie dostaną dwa dni urlopu i chętni wrócą na drugą część szkolenia w ramach modułu podoficerskiego. Po zaliczeniu kolejnych trzech tygodni i kolejnych egzaminach otrzymają stopień kaprala rezerwy.

W związku z zagrożeniem koronawirusem, wcielenie do jednostki odbywało się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. Każdemu ochotnikowi mierzono temperaturę. Wszyscy musieli wypełnić ankietę i spotkać się z przedstawicielami wojskowej służby zdrowia. Później formalności, umundurowanie i zakwaterowanie. W cieniu pandemii odbędzie się również przysięga wojskowa ochotników.

- To ważny moment w życiu każdego żołnierza i jego rodziny. Do czasów pandemii, w dniu przysięgi organizowaliśmy Otwarty Dzień Koszar. Każdy mógł wejść na teren jednostki i uczestniczyć w tym podniosłym wydarzeniu. Tym razem jednak w związku z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19 na uroczystości obowiązywać będzie limit zaproszonych gości – mówi płk Dariusz Kosowski, dowódca 9BBKPanc.

Każdy student może zaprosić na przysięgę tylko dwie osoby ( rodzina, znajomi). Gość wchodzący na teren jednostki przy ul. Sikorskiego 41 w Braniewie zobowiązany będzie m.in. do zasłonięcia ust i nosa, poddania się pomiarowi temperatury ciała i do wypełnienia ankiety zdrowia. Bramy koszar dla zaproszonych gości otwarte będą od godz. 9.00.