Suchacz wsią z inicjatywą

W piątek (28 czerwca) rozstrzygnięto organizowany przez powiat elbląski konkurs „Wieś z inicjatywą”. W tegorocznej edycji zwyciężył Suchacz (gmina Tolkmicko). Doceniono między innymi dekoracje, które zdobią tą miejscowość oraz organizowanie w Suchaczu akcji „Paczka dla sąsiada” i „Paczka dla najbiedniejszych dzieci ze wsi”. Zdjęcia.

Konkurs organizowany jest od 2011 roku. W tym roku wzięło w nim udział 10 miejscowości. Z gminy Młynary Karszewo i Kwietnik, z gminy Elbląg Bielnik Pierwszy, z gminy Milejewo Kamiennik Wielki i Zalesie, z gminy Gronowo Elbląskie Oleśno, z gminy Godkowo Dobry i Grądki, z gminy Tolkmicko Suchacz i z gminy Pasłęk Kwitajny. Tytuł „Wsi z Inicjatywą Powiatu Elbląskiego 2024” zdobył Suchacz (7 tys. zł), drugie miejsce zajął Kamiennik Wielki (5 tys. zł), trzecie miejsce otrzymała wieś Dobry (2 tys. zł). Dodatkowo wyróżnienia za wieloletnią działalność na rzecz lokalnych społeczności oraz wsparcie i zaangażowanie w pomoc innym miejscowościom wiejskim z terenu powiatu elbląskiego otrzymały wsie Zalesie i Oleśno.

- To, co tworzymy nie jest tylko dla nas, dla świetlicy, czy dla sołtysa. W naszych inicjatywach uczestniczy bardzo dużo mieszkańców sołectwa. Najważniejsza w tym wszystkim jest ogromna radość tworzenia tych inicjatyw. Dodajmy, że Suchacz położony jest na trasie turystycznej i turyści robią sobie tutaj przystanki, fotografują i mają piękne wspomnienia. Dziękujemy za to wyróżnienie – mówi Marlena Szulc z Suchacza, radna Rady Powiatu Elbląskiego.

Trzecie miejsce przypadło wsi Dobry. Otrzymała je m. in. za Inicjatywę utworzenia w tej miejscowości muralu. – Powstał na przystanku autobusowym, a stworzył go znany artysta Arkadiusz Andrejkow. W ramach inicjatywy odbyła się też biesiada i warsztaty z lepienia pierogów. Mural przedstawia dwójkę dzieci, które wracając ze szkoły z tornistrami na plecach. Jest to przypomnienie dzieciństwa starszym mieszkańcom, a młodszym o tym, jak kiedyś wyglądał powrót ze szkoły – mówi Iwona Morawska, sołtys wsi Dobry.

Docenione przez powiat inicjatywy

Suchacz: poprawa wizerunku wsi poprzez dekoracje zewnętrzne, założenie sceny – promowanie lokalnych zespołów, organizacja WOŚP, akcja „Sprzątanie świata”, festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, zabawa mikołajkowa, organizacja Dni Seniora, spotkanie opłatkowe, paczka dla sąsiada oraz paczki dla najbiedniejszych dzieci ze wsi, akcja świąteczna kartka dla seniora.

Kamiennik Wielki: uporządkowanie otoczenia kapliczki, obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, wygospodarowanie miejsca na kwiaty i kamień, na którym znajduje się tablica pamiątkowa, akcja konwalia-uporządkowanie terenu przy przystanku, sadzenie konwalii, sadzenie dębu czerwonego, tulipanów, akcja lawenda, prace porządkowe przy przystanku i wiacie, organizacja pikniku dla dzieci, usytuowanie wielkiego kamienia w centrum wsi (jako wizytówka wsi), zagospodarowanie terenu wokół niego (nasadzenie kwiatów i roślin kwitnących, całość wysypana kamykami).

Dobry: podniesienie estetyki i atrakcyjności wsi poprzez prace porządkowe terenu wokół przystanku, nasadzenie kwiatów, wykonanie muralu na przystanku autobusowym w Dobrym przez artystę Arkadiusza Andrejkowa, zakup sprzętu nagłaśniającego i stołów piknikowych do świetlicy wiejskiej, warsztaty kulinarne z lepienia pierogów, warsztaty malarskie z malowania muralu, organizacja zabawy pn. „Biesiada gdzie sołtys przysiada”.