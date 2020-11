Od 23 do 28 listopada robiąc zakupy zobaczymy w większości dużych sklepów kosze oznakowane przez Bank Żywności, do których będzie można będzie włożyć jakiś produkt spożywczy, przeznaczony na paczkę świąteczną dla najuboższych mieszkańców naszego miasta.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Wszystko wskazuje na to, że będą niepodobne do wszystkich poprzednich – spędzanych z rodziną, przyjaciółmi, poprzedzone surfowaniem w galeriach i internecie w poszukiwaniu atrakcyjnych prezentów dla naszych bliskich. Prawdopodobnie będziemy siedzieć przy świątecznym stole tylko w gronie domowników, a spotykać się w okienkach na monitorach laptopów czy tabletów. Nie odbierzemy sobie jednak świątecznej, radosnej atmosfery, dającej wytchnienie w ponurych dniach zarazy. W sytuacji, gdy nie można się przywitać podaniem ręki, a co dopiero pocałunkiem, tym bardziej czują się opuszczeni nasi współmieszkańcy, których rodziny mieszkają daleko, zwłaszcza ci najstarsi, a znajomi i sąsiedzi boją się ich odwiedzać. Wiele osób straciło dochody z powodu wymuszonego przez COVID zamknięcia ich firm i pojawiające się świąteczne dekoracje napawają ich smutkiem, że nie będą mieli za co kupić wymarzonych prezentów. Najsmutniejsi są ci, którym nie wystarczy nawet na zastawienie świątecznego stołu i obawiają się, że w tym roku nie otrzymają pomocy, na którą poprzednio mogli liczyć. Toteż nasz Bank Żywności nie rezygnuje z tradycyjnej już, Świątecznej Zbiórki Żywności, chcąc chociaż tych najbiedniejszych obdarować świąteczną paczką. W związku z pandemią, Świąteczna Zbiórka Żywności w sklepach w tym roku będzie wyglądała inaczej. W dniach od 23 do 28 listopada (od poniedziałku do soboty) w sklepach sieci Biedronka, Lidl, Stokrotka, marketach Kaufland i E.Leclerc będą stały oznakowane kosze, do których jak zwykle będzie można włożyć swój dar. Ze względów bezpieczeństwa nie będzie wolontariuszy z ulotkami, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą, żeby pomimo to nie omijać naszych koszy obojętnie.