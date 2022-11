Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, dla wielu z nas to czas dla bliskich, chwile radości i wzruszeń, ale także czas odpoczynku po około bożonarodzeniowych przygotowaniach.

Niestety współcześnie ten czas zmienia się w festiwal szaleństwa zakupowego i przesadnej konsumpcji, które z duchem świąt mają niewiele wspólnego.

Dlatego aby skłonić nas do refleksji „czy rzeczywiście to wszystko jest nam niezbędne?” Departament Ochrony Środowiska UM zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie Święta w duchu „zero waste”.

Zasady są bardzo proste:

Nagraj poradnik (do 5 min), w którym przedstawisz swoje pomysły na Święta w duchu ZERO WASTE (więcej informacji na temat idei Zero Waste na stronie w zakładce ochrona środowiska)

Zgłoszenie do konkursu oraz w przypadku osób niepełnoletnich podpisaną zgodę rodzica, należy wysłać do 18 grudnia 2022 roku na e-mail: dos@umelblag.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia, w odpowiedzi odeślemy link do dysku google, na którym należy zamieścić nagranie. Wypełnione zgłoszenie oraz nagranie można również dostarczyć do organizatora na nośniku danych umieszczonym w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Święta w duchu Zero Waste”.

Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe:

I miejsce: Gra Fotosynteza, Książka 1001 Najpiękniejszych Zakątków Polski, Powerbank, butelka filtrująca, gadżety ekologiczne

II miejsce: Gra Honey Combs, Powerbank, butelka filtrująca, gadżety ekologiczne

III miejsce: Gra Dżungla, Powerbank, butelka filtrująca, gadżety ekologiczne

Regulamin konkursu

Zgłoszenie osoby niepełnoletniej

Zgłoszenie osoby pełnoletniej