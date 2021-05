Święto, rocznica, majówka...

Dziś obchodzimy Święto Pracy (czy też Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy). To także kolejna rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Święto (wolne od) Pracy

Jak wskazuje portal money.pl, ten dzień – również w Polsce – jest zazwyczaj dniem wolnym od pracy.

- Genezy powstania święta pracy należy upatrywać w ruchu robotniczym w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec XIX wieku w jednej z fabryk w Chicago doszło do strajku, który kilka dni później przerodził się w zamieszki w centrum miasta. Zginęło kilka osób, głównie przedstawicieli ruchu pracowniczego – czytamy na money.pl. Był początek maja 1886 r., niedługo później to święto ustanowiła II Międzynarodówka, która zrzeszała organizacje komunistyczne różnych państw. Święto Pracy zostało ustanowione w 1890 r. W Polsce swojego ustanowienia doczekało się w 1950 r., chociaż było obchodzone przez robotników również wcześniej. Władze komunistyczne organizowały ten dzień już „oficjalnie”, co zaowocowało m. in. obowiązkowym uczestnictwem obywateli w pochodach pierwszomajowych.

Dziś żadnych obowiązków już nie ma, przeciwnie - jest to dzień wolny.

- Tego dnia nie pracują również mieszkańcy Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Słowenii, Szwecji czy Włoch – informuje money.pl. W USA, chociaż geneza święta jest związana z tym państwem, „Labor Day” obchodzony jest jednak w pierwszy weekend września.

17 lat w UE

O północy 1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej (negocjacje w tej sprawie trwały od 31 marca 1998). Jak przypominają strony rządowe, dołączyła do niej wraz Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i z Węgrami, co było największym rozszerzeniem UE od czasów jej powstania. Dołączenie Polski do Unii Europejskiej poprzedziło jednak referendum akcesyjne:

- Za członkostwem w UE opowiedziało się 77,45 proc. biorących udział w głosowaniu. 22,55 proc. było przeciwnych. Oddano też 0,72 proc. głosów nieważnych. Frekwencja wyniosła 58,85 proc. 23 lipca 2003 roku traktat akcesyjny został ratyfikowany – czytamy na gov.pl.

Ślady przystąpienia Polski do UE są obecne także w Elblągu.

- W Elblągu otwarto nowy most, któremu rada miasta nadała imię Trasa Unii Europejskiej – pisała 5 czerwca 2003 r. Gazeta Wyborcza. - Władze miasta przez dłuższy czas zastanawiały się, jak nazwać nową przeprawę. Padały propozycje: Jana Pawła II, Ferdynanda Schichaua. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja lansowana przez prezydenta Elbląga Henryka Słoninę. Na ostatniej sesji radni jednogłośnie przyjęli nazwę Trasa Unii Europejskiej – podaje trojmiasto.wyborcza.pl.

Oprócz święta i rocznicy tak po prostu rozpoczynamy... majówkę. Stąd życzymy dobrej, słonecznej, bezpiecznej majówki wszystkim Czytelnikom Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl!