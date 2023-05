Świętuj z mamą pod gwiazdami!

Jeśli jeszcze nie masz pomysłu na to, jak uczcić zbliżający się Dzień Matki, zapraszamy do świętowania w plenerze. Wypalanie w drewnie, zabawy z chustą Klanza i tunelem animacyjnym, spacer z przewodnikiem po Bażantarni i rajd rowerowy – to tylko część atrakcji, które przygotowała Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu.

Zachęcamy całe rodziny do udziału w pikniku „Święto Mamy pod Gwiazdami”. Dzięki współpracy z różnymi partnerami gwarantujemy, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na uczestników czekać będzie sportowy tor przeszkód przygotowany przez MOSiR, bieg sprawnościowy z harcerzami oraz zabawy plastyczne w namiocie Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Nadleśnictwo Elbląg zaprosi na stoisko pirografii, czyli wypalania w drewnie, a o zabawy i animacje dla najmłodszych zadbają pracownicy WMBP w Elblągu. Nie zapominamy też o trwającym obecnie Roku Mikołaja Kopernika, dlatego na stoisku przygotowanym przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej będzie można dowiedzieć się jakie rośliny były wykorzystywane w ziołolecznictwie w czasach tego znakomitego astronoma. Święto Mamy pod Gwiazdami odbędzie się w piątek (26.05.2023) na polanie obok wiaty Margitka. Szczegółowy program zamieszczamy poniżej. 17:00 – 20:00 stoiska organizatora i partnerów: Nadleśnictwo Elbląg: gry i zabawy o tematyce przyrodniczej, warsztaty wypalania w drewnie. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej: gry i zabawy przyrodnicze. Tematem przewodnim będą rośliny wykorzystywane w czasach Mikołaja Kopernika. Nieco starszych, którzy lubią wyzwania i zagadki zapraszamy do udziału w quizie wiedzy o odkryciach i działalności naszego wybitnego astronoma i naukowca. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne: namiot kreatywności artystycznej, bum bum rurki, słomki konstrukcyjne. MOSiR – sportowy tor przeszkód. WMBP w Elblągu: gry i zabawy z chustą Klanza i tunelem animacyjnym. 17:45 – spacer z przewodnikiem „Tajemnice Bażantarni”. Zbiórka chętnych na dużej polanie. Uczestników prosimy o zaopatrzenie się w odpowiedni strój. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do uczestnictwa pod opieką rodziców bądź opiekunów. Spacer potrwa około 1,5 godziny. 18:00 – ognisko (prowiant we własnym zakresie) Dodatkowo o godz. 16:30 spod budynku Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Św. Ducha 25 wyruszy rajd rowerowy. Do wyboru będą dwie trasy o różnym stopniu trudności: ścieżkami rowerowymi do Bażantarni lub Szlakiem Kopernikowskim. Organizator: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu Patronat honorowy: marszałek województwa warmińsk-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin Partnerzy: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Nadleśnictwo Elbląg, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu, ZHP: 5 EMDSH Visele i16 EŻDH Lilie. Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

Redakcja