Sympozjum Jubileuszowe - 80-lecie działalności środowisk inżynierskich w Elblągu

80 lat tradycji, wiedzy, doświadczenia i odpowiedzialności za rozwój Elbląga i regionu. W 2026 roku środowisko inżynierskie Elbląga obchodzi jubileusz 80-lecia swojej działalności. To wyjątkowa okazja do przypomnienia dorobku pokoleń inżynierów i techników, którzy swoją wiedzą, pracą i zaangażowaniem przyczyniali się do odbudowy miasta, rozwoju przemysłu, infrastruktury oraz nowoczesnej myśli technicznej.

Jubileuszowe Sympozjum organizowane przez Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Elblągu będzie przestrzenią do refleksji nad historią, uhonorowania osiągnięć środowiska technicznego oraz dyskusji o przyszłości inżynierii, szkolnictwa technicznego i kształcenia nowych pokoleń specjalistów.

Wydarzenie wpisuje się w obchody Roku Stanisława Staszica 2026, przypominając o znaczeniu nauki, wiedzy technicznej i odpowiedzialności społecznej w budowaniu przyszłości.

Zapraszamy:

6 listopada 2026 r. | godz. 10:00.

Dom Technika NOT, ul. Królewiecka 108, Elbląg

Łączymy pokolenia inżynierów. Szanujemy tradycję. Tworzymy przyszłość.