Szkolenie on-line i dyżury telefoniczne w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu zaprasza 23 listopada do udziału w szkoleniu on-line na temat „Zasad ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz obowiązku i zasad składania informacji ZUS IWA”, a także w dniach 24-26 listopada do udział w dyżurach telefonicznych.

dyżur telefoniczny 24.11.2021 r. pt. Renta socjalna - przyznanie prawa do świadczenia, wymagane dokumenty, wysokość, obowiązki wobec ZUS, zawieszenie prawa do renty socjalnej, tryb odwoławczy, w godz. 8:00 - 11:00 pod numerem 89 644-88-22 ;

pt. Renta socjalna - przyznanie prawa do świadczenia, wymagane dokumenty, wysokość, obowiązki wobec ZUS, zawieszenie prawa do renty socjalnej, tryb odwoławczy, w godz. pod numerem ; dyżur telefoniczny 25.11.2021 r. na temat Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo, w godz. 10:00 – 13:00 , pod numerem 55 641-92-87 ;

na temat Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo, w godz. , pod numerem ; dyżur telefoniczny 26.11.2021 r. na temat PUE krok po kroku , w godz. 10:00 – 13:00 , pod numerem 55 243-21-23 wew. 22;

na temat PUE krok po kroku w godz. , pod numerem bezpłatne szkolenie on-line 23.11.2021 r. na temat Zasad ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz obowiązku i zasad składania informacji ZUS IWA, godz. 10:00.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy do 19 listopada 2021 r., tylko mailowo na adres elblag_szkolenia@zus.pl

Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia:

Obowiązku składania informacji ZUS IWA. Sposobu ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, obejmujące również przejęcia płatników.

W zgłoszeniach na szkolenie prosimy o podanie:

Adresu e-mail, na który wyślemy zaproszenie. Datę i temat szkolenia. Numer telefonu do kontaktu.

Prosimy również o odesłanie Oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. W dniu spotkania na wskazany przez Państwa adres mailowy wyślemy link do wydarzenia. Dołączenie do spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w treści maila przycisku Join meeting (dołącz do spotkania). Prosimy o wyposażenie się w mikrofon i słuchawki.

Szczegóły oraz oświadczenie znajdą Państwo pod linkiem: Szkolenia - Kalendarium - ZUS