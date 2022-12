Szlachetna pomoc dotarła do potrzebujących

Dobiegła końca kolejna edycja Szlachetnej Paczki, akcji opierającej się na idei mądrej pomocy najbardziej potrzebującym, realizowanej co roku także w Elblągu. Zobacz zdjęcia z minionego Weekendu Cudów.

Kolejny raz wolontariusze udali się do rodzin i osób samotnych, które potrzebują wsparcia ze względu na trudną sytuację życiową. W tym roku w ramach elbląskiej edycji wydarzenia przyjechali z pomocą zorganizowaną przez osoby prywatne i instytucje do 70 rodzin.

- W tym roku w naszym rejonie działało 20 wolontariuszy, podczas minionego weekendu cały czas pomagali nam strażacy, harcerze, młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych – podkreśla Katarzyna Kozioł ze Szlachetnej Paczki w Elblągu. Dodaje, że inicjatywa sukcesem, tzn. pomocą udzieloną wielu potrzebującym, zakończyła się też w Pasłęku, Tolkmicku, Braniewie...

Dodajmy, że "bazą wypadową" dla wolontariuszy był w tym roku ponownie Elbląski Park Technologiczny.

- W tej edycji wspólnie pomnożyliśmy dobro dla 15 482 Rodzin – informują ogólnopolskie media społecznościowe inicjatywy. - Pamiętajmy, że paczka to nie tylko pomoc materialna, to przede wszystkim tysiące osób, które poczuły się wybrane i zauważone To dziesiątki tysięcy uśmiechów, spełnionych marzeń i o wiele więcej łez wzruszenia. Jeśli nie zdążyłeś zrobić Szlachetnej Paczki, nadal możesz pomóc wspierając program wpłatą. Wejdź na https://bit.ly/wpłacam_by_pomóc i wesprzyj Szlachetną Paczkę lub dziecko z Akademii Przyszłości, które nie wierzy w siebie - czytamy na Facebooku Szlachetnej Paczki.