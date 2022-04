Szpital Wojewódzki inwestuje w nowy sprzęt

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu został wyróżniony przez Ministerstwo Zdrowia za swoją działalność na rzecz transplantologii. W nagrodę otrzymał milion złotych, które przeznaczył na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. A to tylko część wydatków związanych z unowocześnieniem szpitalnego wyposażenia.

- Szpital jest jednostką organizacyjną, która z uwagi na specyfikę swojej działalności, potrzebuje ciągłego doposażania w nowoczesny sprzęt medyczny. Związane jest to ze stale dokonującym się w medycynie postępem technologicznym, jak również z fizycznym zużyciem posiadanego wyposażenia. Co roku staramy się o pozyskanie, wygospodarowanie odpowiednich środków finansowych na doposażenie naszej placówki, gdyż bez nowoczesnego sprzętu, szybkiej diagnostyki, odpowiedniego wyposażenia „uprawianie” nowoczesnej medycyny jest niemożliwe. Musimy nadążać za jej rozwojem – mówi Piotr Tomaszewski, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Tylko w ciągu ostatniego roku do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu trafił nowoczesny sprzęt medyczny o łącznej wartości ponad czterech milionów złotych.

- Ponad dwa miliony zł wydaliśmy z środków własnych. To między innymi zakup: narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla bloku operacyjnego i oddziałów szpitalnych, spektralnego tomografu i biometru laserowego dla okulistyki, laryngologicznego toru wizyjnego, systemu do litotrypsji, uretroskopy i wiele innych – dodaje Piotr Tomaszewski. - Dzięki dofinansowaniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego kupiliśmy również nowy stacjonarny aparat rtg do Zakładu Radiologii.

Z kolei Minister Zdrowia docenił pracę Szpitala na rzecz transplantologii.

- Byliśmy na czwartym miejscu wśród 10 podmiotów w Polsce, które Minister Zdrowia wyróżnił, co skutkowało tym, iż pozyskaliśmy milion złotych na zakup sprzętu związanego z działalnością Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. To właśnie ta komórka szpitala jest najbardziej zaangażowania w proces związany z pobierania narządów do transplantacji – dodaje Piotr Tomaszewski.

Dzięki temu na anestezjologię i OIT ze środków wieloletniego Narodowego Programu Medycyny Transplantacyjnej trafiły m.in.: ultrasonograf, respirator, aparaty do znieczulania, kardiomonitory, łóżka do intensywnej terapii czy wózki transportowe do przenoszenia chorych.

Blisko milion złotych jest też wart sprzęt, który Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu otrzymał z Agencji Rezerw Materiałowych na mocy decyzji Premiera, zgodnie z ustawą o rezerwach strategicznych.

- Aplikowaliśmy do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który w imieniu rządy dysponował tym sprzętem. Otrzymaliśmy między innymi: bramkę do dezynfekcji, łóżka szpitalne do intensywnej terapii, ssaki medyczne, mobilny aparat rtg, aparaty do tlenowej wentylacji, stanowisko centralnego monitorowania wraz z kardiomonitorami – dodaje dyrektor Tomaszewski.

W sumie Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w ostatnim roku wzbogacił się o nowoczesny sprzęt medyczny o łącznej wartości ponad czterech milionów złotych.

---- komunikat -----