Sztafeta pokoleń trwa

Dzięki współpracy Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego i Zespołu ds. Kombatantów 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ponad 60 weteranów walk o niepodległość jeszcze przed Świętami otrzyma wielkanocne paczki. Znajdą się tam m.in. świąteczne ciasta, stroiki, kawy i herbaty, płyny do prania i własnoręcznie wykonane kartki przygotowane przez dzieci z warmińsko-mazurskich placówek.

- Cyklicznie w okresie Świąt włączamy się w akcję, której celem jest wykonanie przez uczniów własnoręcznie kartek świątecznych dla kombatantów. Mamy nadzieję, że przyniosą radość i wywołają uśmiech na ich twarzach. Pamięć o bohaterach to nie tylko pamięć o poległych, lecz także pamięć o wciąż żyjących, wielkich, choć czasem zapomnianych żołnierzach, którzy ryzykowali życie i zdrowie dla wolnej Polski. – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewiem, Wioletta Nowakowska.

Mjr Irena Tyman, bohaterka podziemnej Polski, łączniczka Armii Krajowej zaangażowana w działalność konspiracyjną od 1941 roku, w grudniu 2020 wraz z paczką otrzymała piękne kartki wykonane przez dzieci z elbląskiego przedszkola i postanowiła na nie odpisać. Poruszający list i zdjęcia, jaki dyrekcja Przedszkola nr 5 w Elblągu otrzymała od Pani major sprawiły, że dzieci i wychowawcy placówki przygotowali urodzinową niespodziankę, którą żołnierze 4W-MBOT przywiozą Kombatantce z okazji jubileuszu setnych urodzin.

Angażując dzieci i młodzież szkolną w akcje na rzecz naszych bohaterów, wspólnie dbamy o to, by pamięć i szacunek nie odeszły wraz z nimi. Sztafeta pokoleń powinna dalej trwać – to obowiązek nas wszystkich.