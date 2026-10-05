SztukaTERRiA ponownie w Światowidzie. Twórcy mogą zgłaszać się do udziału

Rękodzieło, rzemiosło, wyroby artystyczne i naturalna żywność ponownie zagoszczą w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. 13 grudnia odbędzie się kolejna edycja Warmińsko-Mazurskiego Jarmarku Wyrobów Artystycznych SztukaTERRiA. Organizatorzy zapraszają twórców, rękodzielników, rzemieślników oraz producentów naturalnej żywności do udziału w wydarzeniu. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada 2026 roku.

SztukaTERRiA od lat jest okazją do spotkania twórców z mieszkańcami Elbląga

i regionu. Jarmark pozwala zaprezentować własną działalność, nawiązać bezpośredni kontakt z odbiorcami i pokazać wyroby powstające w pracowniach artystów, rękodzielników i rzemieślników.

Dla twórców i producentów

Do udziału zaproszone są osoby indywidualne, grupy twórców, galerie oraz instytucje prowadzące działalność artystyczną, rękodzielniczą lub rzemieślniczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Swoją ofertę mogą również prezentować producenci naturalnej żywności.

Na jarmarku można zgłaszać m.in. ceramikę, biżuterię, rzeźbę, obrazy, haft, koronki, ozdoby i dekoracje, zabawki, wyroby z drewna, metalu i bursztynu, plecionkarstwo oraz pamiątkarstwo. Wśród produktów żywnościowych mogą znaleźć się m.in. miody, pieczywo i przetwory.

Grudniowa edycja będzie również okazją do zaprezentowania świątecznych dekoracji i upominków - ręcznie wykonanych przedmiotów, które mogą stać się alternatywą dla produktów dostępnych w masowej sprzedaży.

Zgłoszenia do 20 listopada

Osoby zainteresowane udziałem powinny zapoznać się z regulaminem wydarzenia oraz kartą zgłoszeniową, dostępnymi na stronie internetowej CSE „Światowid”.

Liczba miejsc wystawienniczych jest ograniczona. Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału. Przy wyborze wystawców brane będą pod uwagę m.in. kolejność zgłoszeń oraz rodzaj oferowanego asortymentu i jego zgodność z charakterem wydarzenia.

SztukaTERRiA odbędzie się 13 grudnia 2026 roku, w godzinach 10:00 -17:00, CSE „Światowid” w Elblągu.

Kontakt dla wystawców:

Aleksandra Bednarczuk

tel. 55 611 20 59

e-mail: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl