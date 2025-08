"Ta opaska to mój przyjaciel"

Kolejni seniorzy i osoby niepełnosprawne mają zostać objęci systemem teleopieki. Z tej formy wsparcia skorzystało dotychczas 486 potrzebujących jej mieszkańców. W Elblągu mamy ponad 32 tysiące osób w wieku 60 plus.

W ramach teleopieki seniorzy, osoby niepełnosprawne czy niesamodzielne otrzymują zawieszki na szyję lub opaski na rękę, których najważniejszym elementem takiego urządzenia jest specjalny przycisk SOS.

- Opaska daje mi pewność siebie kiedy jestem sama. Wiem, że jeśli coś się stanie, to opaska zaalarmuje o tym. Ostatnio upadłam dwa razy, dlatego to dla mnie ważne, że ją mam. Jestem bardzo wdzięczna za nią i nawet proponuję ją moim koleżankom, które są w moim wieku, żeby też sobie załatwiły taką opaskę. Nie jest trudna w obsłudze, w razie kłopotów wystarczy tylko nacisnąć na nią. Naprawdę traktuję ją jak takiego mojego przyjaciela w potrzebie - mówi Irena Zielińska (88 l.), która opaskę nosi od trzech lat.

Jak informuje Elbląskie Centrum Usług Społecznych, w 2024 roku za pomocą opaski wykonano ponad 5 tysięcy połączeń, z czego 30 zakończyło się interwencją ratowników medycznych. Z usługi teleopieki, dostępnej dla elbląskich seniorek i seniorów w wieku 60 plus, skorzystało łącznie 486 osób. W tym 281 osób w latach 2018-2023, a kolejne 193 osoby dołączyły do programu w 2024 roku. W 2025 roku do systemu podłączono 12 osób, a w drugiej połowie sierpnia do użytkowników trafią kolejne opaski. W ramach rządowego programu Korpusu Wsparcia Seniorów planowane jest w Elblągu objęcie usługą kolejnych 100 nowych osób.

Kto może liczyć na teleopiekę?

- Osoby zainteresowane opaską zgłaszają się do Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. Pracownicy ECUS weryfikują, czy kandydat spełnia kryteria (m.in. wiek, stan zdrowia, sytuacja życiowa), a następnie - jeśli urządzenia są dostępne - senior zostaje podłączony do systemu teleopieki – informuje Joanna Kostańczuk, specjalista-rzecznik w ECUS.

W 2022 r. na teleopiekę wydano ponad 36 tys. zł (środki z rządowego Korpusu Wsparcia Seniorów), w 2023 r. było to ponad 106 tys. zł (środki z KWS), w 2024 r. ok. 74 tys. zł (środki KWS i ECUS), w bieżącym roku jest to ponad 53 tys. zł (środki ECUS i KWS).

- Usługa teteopieki sprawdza się bardzo dobrze. Opaska daje seniorom poczucie bezpieczeństwa i możliwość wezwania pomocy o każdej porze dnia i nocy. To ogromne wsparcie dla osób, które mieszkają samotnie, mają problemy zdrowotne lub nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich. Ta usługa pozwala seniorom utrzymać niezależność i pozostawać jak najdłużej w swoim miejscu zamieszkania. Mając opaskę, czują się spokojniej i pewniej. Patrząc na obecne potrzeby i zmiany demograficzne, tę formę wsparcia będziemy dalej rozwijać – dodaje Joanna Kostańczuk.

W Elblągu mieszka ponad 32 tys. osób w wieku 60 plus.