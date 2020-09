W sobotę, 12 września, odbędzie się premiera online najnowszej produkcji Klubu Nowodworskiego. O godzinie 18 na kanale Klubu w serwisie Youtube zaprezentowany zostanie film dokumentalny w konwencji wirtualnego spaceru po Nowym Dworze Gdańskim pt. “Tajemnice Miasta”.

- Produkcja to jedno z działań z okazji obchodów 450. rocznicy powstania stolicy Żuław. Ale tym spacerem chcemy również przypomnieć o innej ważnej dacie. Dokładnie 140 lat temu, we wrześniu 1880 roku, Nowy Dwór Gdański otrzymał prawa miejskie – tłumaczy Mariola Mika, kierownik Żuławskiego Parku Historycznego. - W rolę przewodnika w filmie, który odkryje przed widzami wiele ciekawych tajemnic stolicy Żuław, wcieli się historyk Łukasz Kępski. Przybliży on mieszkańcom zadziwiające historie miejsc, na pozór bardzo dobrze im znanych. Wśród poruszanych w filmie zagadnień pojawi się m.in. przemysł, życie codzienne mieszkańców i sprawy administracyjne miasta. Za kamerą naszej nowej produkcji ponownie stanął fantastyczny Krzysztof Kowalski, z którym mieliśmy przyjemność tworzyć "Duchy Miasta", autor programu Krzy.K. Spokoju – dodaje.

Wirtualny spacer to jedno z działań projektu “Świętujmy w sieci! 450 lat Nowego Dworu Gdańskiego”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu Kultura w Sieci.

Film będzie można obejrzeć na kanale Klubu Nowodworskiego.