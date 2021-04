Tak Elbląg uhonoruje twórców niepodległości

Pomnik twórców niepodległości ma zostać odsłonięty 11 listopada. - To byłby najlepszy termin na stosowną uroczystość – mówił prezydent Elbląga Witold Wróblewski na dzisiejszej konferencji prasowej. Pomnik stanie przy skrzyżowaniu ul. Rycerskiej z ul. Wigilijną. Władze miasta pokazały jego wizualizację.

- Pomnik przyjął formę pięciu jasnych, granitowych cokołów. Główny cokół w części centralnej jest 20 cm wyższy, ma 190 cm wysokości, szerokości 90 cm, na którym będzie znajdowało się popiersie marszałka Piłsudskiego - Katarzyna Wiśniewska, dyrektor Departamentu Urbanistyki i Architektury w elbląskim ratuszu, przedstawiła podstawowe informacje o pomniku.

W budżecie miasta na ten cel zapisano 160 tys. zł. Warto przy tej okazji zauważyć, że jeden z inicjatorów powstania pomnika Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręg Gdański nie dorzucił się finansowo do tej inwestycji.

Nie jesteśmy dobroczyńcami, którzy przynoszą jakieś tablice, pomniki, zwłaszcza tam, gdzie mogą nie być one chciane. Chyba to powinno zależeć od miejscowej społeczności, żeby taki pomnik powstał. Ja nie wchodzę w koszty, wydatków jest pewnie mnóstwo. Za chwilę będzie kolejna bakteria, albo kolejny wirus i będą następne wydatki. To nas w ogóle nie zwalnia, żebyśmy myśleli w kategoriach państwowotwórczych i tych które łączą Polaków w czasach, kiedy ta łączność może być potrzebna – mówił Andrzej Adamczyk, prezes gdańskiego okręgu Związku Piłsudczyków RP.

- Utworzono już konto bankowe w Urzędzie Miejskim dla chętnych, którzy chcą wpłacić pieniądze na ten pomnik. W budżecie państwa jest założony Fundusz Patriotyczny w wysokości 30 mln. Zł na budowę postaw patriotycznych. Wystąpię z wnioskiem do tego funduszu na dofinansowanie tego pomnika – dodał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Popiersie Józefa Pilsudskiego (fot. UM)

Przypomnijmy, że budowa pomnika u części mieszkańców wzbudziła poważne wątpliwości, które władze miasta próbowały na dzisiejszej konferencji rozwiać. Jedną z nich był czas budowy pomnika, kiedy miasto musi zaciskać pasa z powodu pandemii. Czy nie lepiej byłoby przesunąć budowę pomnika na później?

- Dla Piłsudczyków przesunięcie budowy pomnika nie byłoby problemem. Chciałbym podkreślić jedna rzecz: nici łączących ludzi jako naród, społeczeństwo jest mnóstwo. To są i opieka, pomoc, sprawy bezpieczeństwa Jednym z elementów jakie tych ludzi łączy jest niepodległość – mówił Andrzej Adamczyk.

Kolejną kontrowersją był sposób pozyskania pieniędzy Budowa pomnika została wpisana w budżet miasta. Dlaczego projektu nie przedłożono do głosowania w Budżecie Obywatelskim?

- Budżet Obywatelski to jest inicjatywa obywatelska dla mieszkańców do realizacji największych potrzeb w okolicy. Widzimy, że najwięcej wniosków dotyczy estetyzacji miasta, poprawy komfortu życia. Nie można do tego samego worka wsadzić patriotyzmu i pojęcia tego co tworzy naszą tożsamość narodową. Sprowadza Pan wszystko co pieniędzy. Jeśli tak, to nigdy nie wybudowali pomników zakończenia wojny, gdzie tych pomników jest zawsze dużo – wyjaśniał Witold Wróblewski w odpowiedzi na pytania naszego dziennikarza. - Uważam, że uhonorowanie twórców niepodległości to nie jest temat na Budżet Obywatelski.

Warto w tym miejscu przypomnieć naszym Czytelnikom, że do Budżetu Obywatelskiego został zgłoszony wniosek dotyczący remontu pomnika Odrodzenia. Wniosek ten zyskał odpowiednią liczbę głosów poparcia i został skierowany do realizacji. Będzie kosztował, wraz z rewitalizacją terenu wokół pomnika, 500 tysięcy złotych.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej (29 kwietnia) elbląscy radni będą głosować nad uchwałą w sprawie lokalizacji pomnika twórców niepodległości.