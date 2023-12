Targi Seniora „Teraz My!” w elbląskim Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza wszystkich seniorów na wyjątkowe wydarzenie: Targi Seniora „Teraz My!”. Impreza odbędzie się 7 grudnia (w godz. 10-14) w sali widowiskowo-sportowej CSE „Światowid” w Elblągu. Wstęp wolny.

Targi seniora „Teraz My!” są wydarzeniem, które co roku przyciąga do elbląskiego Światowida seniorów z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Celem imprezy jest prezentacja oferty oraz działań kierowanych do seniorów z Elbląga i regionu, integracja społeczności lokalnej, a także przedstawienie nowości dostępnych na rynku.

- Oferta dla seniorów w Elblągu i regionie jest bardzo bogata. Chcemy, by nasi seniorzy mogli w jednym miejscu kompleksowo zapoznać się z możliwościami spędzania wolnego czasu oraz korzystania z różnych usług z takich dziedzin jak: zdrowie, sport i rekreacja, kulinaria, uroda i styl, kultura i nauka, prawo i finanse czy nowe technologie i multimedia. Zapewniam, że każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Antoni Czyżyk, dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu. Na targach, oprócz stoisk, znajdzie się także otwarta scena, na której odbędą się ciekawe prelekcje oraz prezentacje seniorskich zespołów artystycznych. Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w tej imprezie – dodaje Antoni Czyżyk.

W programie imprezy:

- występy artystyczne,

- live cooking,

- konkursy z nagrodami,

- porady prawne,

- psycholog,

- tlenoterapia,

- zabiegi kosmetyczne,

- konsultacje dietetyczne.

Zapraszamy do Światowida 7 grudnia w godzinach od 10 do 14. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Patronat Honorowy nad imprezą objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.