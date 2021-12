Tarnopol znów kontrowersyjny

Wracają kontrowersje związane ze współpracą Elbląga i Tarnopola. Władze ukraińskiego miasta tym razem wywiesiły na swojej siedzibie portret Stefana Bandery. Sprawę poruszył podczas wczorajszej (29 grudnia) sesji RM radny Rafał Traks.

- 28 grudnia władze Tarnopola na jednym ze swoich budynków wywiesiły wielki baner Stefana Bandery. Rozumiem, że to chyba odpowiedź na stanowisko Rady Miejskiej w Elblągu, które zostało przesłane do Tarnopola – komentuje dla nas tę sprawę radny Rafał Traks (Klub Radnych PiS). - Od samego początku mówiłem, żeby to było ostrzejsze stanowisko, byśmy co najmniej zawiesili tę współpracę. Dziś oczekuję tego od władz naszego miasta, od Rady Miejskiej, aby przygotować projekt zawieszający tę współpracę, zawieszający umowę partnerską z Tarnopolem. Jeśli w najbliższym czasie władze miasta i rada tego nie przygotują, będę zwracał się do naszego klubu, aby taki projekt uchwały przygotować i zorganizować nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w związku z tą kwestią – zaznacza. - Jak widać, oni nas żadnym szacunkiem nie darzą i na nasze stanowisko występują ze swoim, jeszcze bardziej prowokacyjnym - nawiązuje do uhonorowania w Tarnopolu Romana Szuchewycza. - To nie jest poważne traktowanie nas jako partnera – komentuje radny.

Przypomnijmy, jaki początek miały kontrowersje dotyczące współpracy na linii Elbląg-Tarnopol.

- Burza wybuchła, gdy władze lokalne Tarnopola nadały miejscowemu stadionowi imię Romana Szuchewycza, dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnego za ludobójstwo Polaków w Małopolsce Wschodniej – pisał o tej sprawie Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portElu, w ostatnim podsumowaniu roku w lokalnej polityce. Rada Miejska nie uwzględniła tegorocznej petycji mieszkańców, którzy domagali się zmiany nazwy ronda Tarnopol na rondo Ofiar Wołynia i zerwania współpracy z ukraińskim miastem. - „Decyzja władz Tarnopola, daleka jest od założeń, które były bliskie w naszych 29-letnich partnerskich kontaktach. Powoduje bolesny dyskomfort w relacjach, jak też staje się uciążliwa dla mających ukraińskie pochodzenie mieszkańców Elbląga, którzy pozytywnie wpisują się w naszą wielokulturowość” - pisali do władz Tarnopola w liście protestacyjnym prezydent Witold Wróblewski i przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk. W odpowiedzi mer Tarnopola Serhij Nadal odpisał do prezydenta Elbląga m.in.: „Mam nadzieję, że Pana mądrość nie pozwoli politykom zniszczyć tego, co zostało zbudowane, i pozwoli nam dalej wzmacniać nasze relacje”. Na wymianie korespondencji i nieformalnym zawieszeniu współpracy z Tarnopolem sprawa się na razie zakończyła – czytamy w podsumowaniu. Nie ma wątpliwości, że teraz kwestia współpracy z tym miastem ponownie będzie podnoszona na lokalnym gruncie.