- Te wybory wzbudziły entuzjazm i wiarę, że Polska może wrócić na drogę szacunku dla demokracji, wolności, proeuropejskości. Ten nurt uda nam się w Polsce wykorzystać i nie przygasić go. Będzie on zalążkiem odnowy demokratycznej - mówił senator Platformy Obywatelskiej Jerzy Wcisła podczas powyborczej konferencji, która odbyła się w poniedziałek (13 lipca).

Senator Wcisła podkreślił, że wynik wyborczy Rafała Trzaskowskiego należy uznać za dobry, a o tym, że kandydat Koalicji Obywatelskiej nie wygrał zdecydowało kilka ważnych czynników. - Tu należy zaznaczyć rolę mediów publicznych, która została sprowadzona do mediów partyjnych. Ilość informacji jakie pojawiały się o Andrzeju Dudzie i Rafale Trzaskowskim była porównywalna. Jednak informacje o Andrzeju Dudzie były wszystkie pozytywne, a te o Rafale Trzaskowskim wszystkie negatywne - mówił senator.

Podkreślił też „bezceremonialne zaangażowanie rządu w kampanię”. - To było w moim odczuciu haniebne. Premier Polski jeździł i obiecywał pieniądze samorządom, rozdając tzw. promesy. Nie mają one uwarunkowań prawnych, to kwalifikuje Mateusza Morawieckiego do postawienia go przed Trybunałem Stanu. Dodam też, że opozycja nie stanowiła jedności, jeśli chodzi o określenie swojego celu priorytetowego, którym powinna być ochrona demokracji, a potem interesy partyjne - mówił Jerzy Wcisła.

Senator przypomniał, że Rafał Trzaskowski wygrał zdecydowanie w Elblągu, zdobywając ponad 57 procent głosów.

- To wielki sukces. Patrzę z dumą na elblążan, którzy potrafią odróżnić propagandę od faktów - mówił senator.

Posłanka Platformy Obywatelskiej Elżbieta Gelert zaznaczyła, że wybory pokazały mocny podział wśród polskiego społeczeństwa. - W tej chwili zasypanie tego rowu, czy przynajmniej próba zasypania, pozostaje dla zwycięzcy. Jak teraz zwycięzca będzie się zachowywał? Czy nadal będzie taka agresja? Na wieczorze wyborczym mówił, że teraz będzie bardziej otwarty – mówiła Elżbieta Gelert.

Za udział w wyborach podziękował elblążanom również Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

- Cieszę się, że w Elblągu wygrał Rafał Trzaskowski. Mieszkańcy czują, że byłby on lepszym prezydentem dla samorządu - mówił Michał Missan.