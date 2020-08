„Tej decyzji władz Elbląga nie rozumiemy”

- Żłobki miejskie otwierane są godzinę później, taką decyzję w trakcie pandemii koronawirusa podjęły władze miasta. Osoby, które rozpoczynają pracę o godz. 6, nie mają z tego powodu zapewnionej opieki dla swoich dzieci – alarmują rodzice. Jak poinformowała nas rzeczniczka prezydenta Elbląga, od czwartku (20.08) mają zostać przywrócone „normalne” godziny funkcjonowania żłobków.

Żłobki miejskie w czasie pandemii są czynne krócej, a osoby pracujące od godz. 6.00 nie mają zapewnionej opieki dla dzieci – alarmują rodzice.

- W okresie koronowirusa władze naszego miasta podjęły decyzję o zmianie godzin przyjęcia i odbioru dzieci w żłobkach i przedszkolach. Jest to bardzo zła decyzja, wręcz nieprzemyślana. Żłobek czy przedszkole służyć mają głównie rodzicom pracującym, mogą oni oddać tam swoje dzieci pod opiekę jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Część rodziców rozpoczyna pracę od godziny 6.00 a żłobki, które były otwarte od 5.30, po decyzji władz miasta i dyrekcji przedszkoli rozpoczyna pracę o godzinie 6. 30. Co mamy zrobić z dziećmi przed godziną otwarcia żłobków – pytają rodzice w liście do naszej redakcji.

Jak podkreśla Joanna Urbaniak, rzecznik prasowa prezydenta Elbląga, „decyzja o zmianie godzin została podjęta przez dyrektorów żłobków w uzgodnieniu z rodzicami jedynie na czas ograniczeń związanych z pandemią”.

- W tym czasie większość rodziców nie oddawała dzieci do żłobka, korzystając z zasiłków opiekuńczych i urlopów. Z pozostałymi rodzicami dyrektorzy uzgodnili czas otwarcia żłobka. Oczywiście, jeżeli już jest taka potrzeba, żłobki będą funkcjonować w pełnym trybie pracy. Od 20 sierpnia przywrócony zostaje normalny czas otwarcia tj. od godziny 5.30 – informuje Joanna Urbaniak.