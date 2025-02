Co czwarta osoba po 80. roku życia cierpi na samotność – wynika z badań. To m.in. dla nich uruchomiono telefon zaufania dla osób starszych, który jest czynny 5 dni w tygodniu od godz. 17 do 20.

W dzisiejszym zabieganym świecie, pełnym obowiązków i trosk, zatrzymanie się na chwilę, aby naprawdę wysłuchać drugiej osoby, może stanowić niezwykłe wyzwanie. Jednak dla konsultantów Telefonu Zaufania dla osób starszych umiejętność słuchania bez pośpiechu i frustracji to ich znak rozpoznawczy. „Niezależnie od tego, jak długa czy trudna może być rozmowa, nasi konsultanci każdego wysłuchają z życzliwością i serdecznością. To osoby cechujące się profesjonalizmem i autentycznym zrozumieniem.” - mówi Joanna Mielczarek, Dyrektorka Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, które od ponad 10 lat prowadzi Telefon pod nr tel. 22 635 09 54

Samotność wśród osób starszych

Według badania "Samotność wśród osób 80+" co czwarta osoba po 80. roku życia cierpi na samotność. Brakuje im osób, z którymi można porozmawiać o zwykłych codziennych sprawach, jak również tych, którym można zaufać. 59 procent z nich mówi, że potrzebują porozmawiać o tym, jak się czują. Telefon Zaufania jest więc nieocenionym narzędziem w zapewnianiu rozmowy dla tych, którzy jej potrzebują.

Według cytowanego wyżej badania aż 26% osób starszych jest osamotnionych, a ponad 12% z nich w ogóle nie wychodzi z domu. Czują się niepotrzebni, zbędni, rośnie w nich poczucie wykluczenia. 61% osób starszych, które mierzą się z samotnością, mówi, że czują się nieważne, a 70% nie ma obok kogoś, komu mogłyby zaufać. Dlatego inicjatywy takie jak Telefon Zaufania dla osób starszych są niezwykle istotne, zapewniając im wsparcie i wysłuchanie.

„Wielu dzwoniących podkreśla, że szukają w Telefonie czegoś więcej. Dla nich rozmowa to nie tylko ucieczka od pustki po stracie bliskiej osoby czy choroby. Ten Telefon staje się przystanią dla tych, którzy pragną nie tylko wysłuchania, ale także ludzkiego zrozumienia.” – mówi jedna z konsultantek Telefonu.

Życzliwa rozmowa na wyciągnięcie dłoni

Od 2 kwietnia 2024 roku Telefon Zaufania dla osób starszych dostępny jest przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 17:00 do 20:00. Dodatkowo, zawsze w środy, w godzinach od 14:00 do 16:00, dyżur jest dedykowany wyłącznie osobom dotkniętym chorobą Alzheimera oraz ich opiekunom. Jest to czas dedykowany na zapewnienie szczególnego wsparcia dla tych, którzy zmierzyli się z tą trudną chorobą i dla ich najbliższych.

- W 2024 r. rozszerzyliśmy jego dyżury o kolejne godziny, a jest to możliwe dzięki wpłatom z 1,5% podatku. Dzięki temu wsparciu nasz Telefon to bezpieczne miejsce dla osób starszych do dzielenia się trudnościami i emocjami” – mówi J. Mielczarek

Jak zauważa Pani Katarzyna Nicolaou odpowiadająca za rozwój inicjatywy: „Czasami małe, życzliwe słowo czy jeden miły SMS sprawiają, że dzień staje się lepszy. To w tych małych gestach tkwi istota ludzkiej życzliwości i serdeczności, która może rozświetlić nie tylko nasze życie, ale i życie innych. Czasami taka rozmowa może uratować czyjąś wiarę w siebie, sprawić, że starszy człowiek poczuje, że nie jest sam w obliczu trudności, bo troski dzielone z inną osobą maleją o połowę”.