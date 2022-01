Telefon Zaufania z innego finansowania...

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadziła Telefon Zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży przez 13 lat – i niedawno został on pozbawiony państwowego finansowania. Internauci uratowali inicjatywę w kilka godzin, a na stronie internetowej zrzutki jest już ponad 1 mln 700 tys. zł... Dostęp do takiej i podobnej pomocy pozostaje niezwykle istotny - również w naszym regionie.

Zrzutka jest dostępna tutaj. Temat niewystarczającej dostępności pomocy psychiatrycznej i psychologicznej nowy nie jest, także w naszym województwie. W zakładce „Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” na stronach NFZ można znaleźć „wykaz ośrodków I stopnia referencyjnego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” (nie będziemy tu już wchodzić w kwestie, czym jest referencyjny system i jak jest stopniowany - jak to ma wyglądać, informują strony rządowe). Przy warmińsko-mazurskim NFZ widnieje w tej kategorii jedenaście świadczeniodawców. W Elblągu jest to jedynie Stowarzyszenie katolicki ruch antynarkotyczny "karan".

W raporcie NIK z 2020 roku o dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży można było przeczytać m. in. o braku dziennego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w warmińsko-mazurskim. W województwie liczba psychiatrów dzieci i młodzieży przypadających na 1 tys. pacjentów małoletnich wynosiła... 1, 57. Dodajmy, że okres objęty kontrolą obejmował lata 2017-2019, cały raport znajdziemy tutaj.

- W sytuacji, gdy dotknięte zaburzeniami psychicznymi dzieci nie otrzymają odpowiedniej opieki i wsparcia, to problemy, które mają, mogą trwale odcisnąć się na całym ich życiu. Minister Zdrowia przygotował nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wprowadzający trzy poziomy referencyjne placówek realizujących świadczenia opieki psychiatrycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym. Wdrażanie nowych rozwiązań rozpoczęło się już po zakończeniu kontroli NIK i powinno przyczynić się do poprawy dostępności świadczeń – pisali autorzy tego raportu.

Oby ta dostępność świadczeń rzeczywiście sukcesywnie się poprawiała. Zaznaczmy w tym miejscu, że od niedawna Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12) i pomocowy czat internetowy całodobowo działają przy Rzeczniku Praw Dziecka. Jednak internauci najwyraźniej postanowili nie ryzykować i wspólnymi siłami zrzucić się na pozbawiony publicznego finansowania numer 116 111.

- Czas działania infolinii: 24/7. Zespół: 65 osób - (psycholodzy), w tym 18 na umowie o pracę, pozostali na zlecenie lub B2B, 14 stażystów (absolwenci lub studenci ostatniego roku psychologii i pokrewnych kierunków). Budżet na 2022 : ok 3,5 mln zł samych kosztów merytorycznych (w trybie 24/7) – tak wyglądają założenia zbiórki. - Uratujmy dzieci, które być może będą żyć tylko dlatego, że na czas dodzwonią się i dostaną pomoc. Pomoc oferowaną przez profesjonalistów – czytamy na zrzutka.pl.

- W tej chwili telefon działa wyłącznie dzięki hojności indywidualnych obywateli, prywatnych fundacji i firm. Jednak w sytuacji braku jakiegokolwiek wsparcia ze strony budżetu państwa, a także wysokiej inflacji, jego dalsze działanie w trybie 24/7 nie będzie możliwe, co pozbawi wiele dzieci szansy na pomoc, także w dramatycznych sytuacjach. W innych krajach członkowskich UE poziom finansowania z funduszy publicznych mieści się w przedziale 13-100 proc. rocznego budżetu działania linii 116 111. Dlatego apelujemy o współfinansowanie telefonu ze środków budżetu państwa! Dzieci liczą na to wsparcie – czytamy w ostatnim apelu fundacji skierowanym do premiera, który cały czas można podpisywać. Apel zawiera też dane - W ubiegłym roku, działając w trybie 24/7, przeprowadziliśmy 57621 rozmów (a i tak byliśmy w stanie odebrać tylko ok. 1/4 przychodzących połączeń), odpowiedzieliśmy na 9232 wiadomości online. Liczba interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka rośnie z roku na rok. W 2018 r. było ich 346, w 2019 – 519, w 2020 - 747, w 2021 - aż 823 – wskazuje Monika Sajkowska, szefowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przez 13 lat w ramach funkcjonowania linii 116 111 odebrano ponad 1,4 miliona połączeń, odpowiedziano na ponad 92 tys. wiadomości i przeprowadzono ponad 3,3 tys. interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Dodajmy, że docelowo numer 116 111 ma działać we wszystkich krajach UE.