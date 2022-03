Teleopieka, ECUS taxi i wiele innych usług dla mieszkańców

- Czekamy na instytucje i organizacje, które chcą za naszym pośrednictwem świadczyć usługi społeczne – mówi Beata Kulesza, dyrektor ECUS (fot. Anna Dembińska)

- Działania, które realizujemy, są także po to, by zmienić wizerunek ośrodka. Często byliśmy kojarzeni jako rozdawacze pieniędzy, ale to się zmieniło. Realizujemy usługi społeczne dla wszystkich mieszkańców – podkreśla Beata Kulesza, dyrektor Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, w który zmienił się MOPS.

Elbląg jako jedno z dwóch miast na prawach powiatu w kraju (drugim jest Koszalin) otrzymało 2,5 mln złotych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na stworzenie centrum usług społecznych. Takie centra musiały powstać w każdym samorządzie, a dzięki wygranej w konkursie samorząd Elbląga nie dołożył do niego ani złotówki. - Przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych i w jej wyniku powstał program na lata 2021-2026, przyjęty przez Radę Miejską. Wyłoniliśmy cały pakiet takich usług, które ECUS już realizuje. Na dzisiaj funkcjonuje teleopieka, czyli system opasek dla samotnych osób starszych przywołujące pomoc, co roku dokupujemy kolejne. Mamy też usługi ECUS-owe taxi i usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Wkrótce będą kolejne działania – informuje Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Jako samorząd wykorzystaliśmy doskonale właściwy moment, kiedy weszła w życie ustawa. Wygraliśmy konkurs i te 2,5 mln złotych z budżetu państwa pozwoliło na realizację tego przedsięwzięcia bez konieczności angażowania własnych środków. Nas jako elblążan transformacja MOPS-u w ECUS nie kosztowała. - Działania, które realizujemy, są także po to, by zmienić wizerunek ośrodka. Często byliśmy kojarzeni jako rozdawacze pieniędzy, ale to się zmieniło. Realizujemy usługi społeczne dla wszystkich mieszkańców – podkreśla Beata Kulesza, dyrektor Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. Na przykład dzięki usłudze ECUS Taxi osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności czy osoby, które ukończyły 75 lat mogą mieć zapewniony bezpłatny dojazd do szpitala, na rehabilitację, na zakupy czy do miejsca rekreacji. Transport zapewnia stowarzyszenie Lazarus, które wygrało konkurs ogłoszony przez ECUS. Kolejne usługi to: asystent osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa (od 8 do 12 godzin opieki, by odciążyć osoby opiekujących się obłożnie chorymi), edukacja opiekunów osób niesamodzielnych (np. po wypadkach), mobilna usługa pomocy przy drobnych usterkach czy montażach w domu (np. dla osób powyżej 75. roku życia), wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc w pracach porządkowych w domach, a nawet terapia i wsparcie psychologiczne dla dzieci, rodzin, par w kryzysie, mediacje w rodzinie, terapia logopedyczna, edukacja prawna oraz spotkania ze specjalistami, np. z fizjoterapeutą, dietetykiem i wiele innych. Usługą sezonową jest też... sprzątanie nagrobków. - Sami jesteśmy ciekawi, jak na te usługi zareagują mieszkańcy. Na wiele z nich właśnie ogłosiliśmy konkursy. Czekamy na lokalne instytucje i organizacje, które chcą za naszym pośrednictwem takie usługi świadczyć – dodaje dyrektor Kulesza. - Organizujemy też cykliczne spotkania w naszym ośrodku przy ul. Winnej, gdzie przy kawie rozmawiamy o usługach społecznych. Najbliższe jest w środę, będziemy rozmawiać o rodzinach w kryzysie. Osoby, które chcą korzystać z usług z ECUS i spełniają warunki do takiej pomocy, mogą się kontaktować pod nr tel. 55 625 61 20 i 55 625 61 30. Więcej informacji na stronie ECUS.

RG