"Ten podjazd ułatwiłby mi życie"

Po wyjeździe z windy panią Elżbietę czekają schody,a przy wyjeździe z klatki - dodatkowy próg (fot. Michał Skroboszewski)

Pani Elżbieta porusza się na wózku, musi korzystać z codziennej rehabilitacji. Zanim jednak wyjdzie z domu, czeka ją bariera, którą sama pokonać nie da rady - siedem schodów od windy na parter i próg przy wejściu do klatki schodowej. - Proszę wspólnotę o to, by chociaż ten próg zlikwidowali, bym mogła sama wjechać do klatki – mówi pani Elżbieta, która zwróciła się z interwencją do naszej redakcji.

Nasza Czytelniczka mieszka w jednym z wieżowców przy al. Tysiąclecia, jest najemcą lokalu komunalnego. W czerwcu złożyła do Zarządu Nieruchomości Elzam Dom, który w imieniu wspólnoty mieszkaniowej administruje budynkiem, prośbę o wykonanie wjazdu do klatki dla wózka inwalidzkiego. Dołączyła szkic projektu, który wykonał dla niej jeden z sąsiadów. - Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ będę mogła dotrzeć do domofonu i wjechać w zacisze wejścia do klatki schodowej, nie czekając na przygodną osobę, która mi pomoże wjechać na próg i do klatki – prosi pani Elżbieta. - Od tego czasu nie mam żadnej odpowiedzi. Proszę was o pomoc – mówiła, odwiedzając naszą redakcję. W sprawie pani Elżbiety u zarządcy interweniował przedstawiciel Zarządu Budynków Komunalnych, który złożył wniosek o przygotowanie uchwały wspólnoty w sprawie wykonania takiego wjazdu. W odpowiedzi na nasze pytania Elzam Dom odpisał, że uzyskał zgodę członków wspólnoty mieszkaniowej na sfinansowanie tego wydatku z funduszu remontowego, ale... - Niestety, osoba odpowiedzialna za przedmiotowy temat przebywa na zwolnieniu lekarskim, nie jestem więc w stanie udzielić informacji, kiedy firma wykonawcza przystąpi do wykonania prac - napisał przedstawiciel Elzam Domu, nie podając swojego nazwiska. - Zaznaczę jednak, że inwestycje na rzecz ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych wykonywana są przy współfinansowaniu przez PEFRON, jednakże taki wniosek musi być złożony przez osobę, której inwestycja ma dotyczyć, w tym przypadku przez Panią Elżbietę – twierdzi Zarząd Nieruchomości Elzam Dom. - Pani Elżbieta wielokrotnie była informowana o takiej możliwości – ale niestety nie zamierza z niej skorzystać – żąda wykonania inwestycji przez Wspólnotę Mieszkaniową. Przypominam, że Pani Elżbieta nie jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej, lokal jest własnością Gminy Miasto Elbląg. Nie mniejjednak członkowie wspólnoty wyrazili zgodę na finansowanie inwestycji, aby ułatwić wjazd wózkiem lokatorce. Pani Elżbieta jeździ na wózku inwalidzkim od 19 lat,wymaga systematycznej rehabilitacji. W pokonywaniu barier pomagają jej codziennie panie opiekunki. Dzisiaj pomogliśmy my, gdy odwiedziliśmy panią Elżbietę przed jej wyjazdem na rehabilitację. - Ostatnio remontowali w budynku zsyp na śmieci,. Przecież mogli zrobić tak jak w innym wieżowcu, gdzie w miejsce zsypu zrobiono wejście do windy, by mogła ona zjeżdżać do samego parteru. A wiatę ze śmietnikami wykonano obok. Można przecież też zainstalować składane szyny, by można było zjeżdżać z nich na parter. Ale na takie rozwiązania nikt nie chce się zgodzić – twierdzi jedna z osób pomagających pani Elżbiecie. - Przecież taka instalacja wszystkim się przyda. Każdy kiedyś będzie wymagał pomocy – dodaje druga z opiekunek. - Bardzo liczę na pomoc choćby z tym progiem. To naprawdę ułatwi mi życie – dodaje pani Elżbieta.

RG