Terapia logopedyczna wygrała Budżet Obywatelski

6864 osoby wzięły udział w powtórzonym głosowaniu w przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim. Na które projekty zagłosowali elblążanie?

Jak informuje ratusz w powtórzonym głosowaniu w Budżecie Obywatelskim zagłosowało 6864 elblążan. Można by napisać „tylko” 6864, gdyż w unieważnionym głosowaniu do momentu zamknięcia systemu swoje głosy oddało 11 364 mieszkańców naszego miasta. W ubiegłym roku głosy oddało 9 438 osób. Można więc wysnuć wniosek, że unieważnienie głosowania odbiło się ujemnie na frekwencji.

Na jakie projekty zagłosowali elblążanie?

W inicjatywach ogólnomiejskich do podziału było 1,1 mln zł. I nie mniej ważne od poparcia społecznego był koszt inicjatywy. W przypadku godziny na basenie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami wystarczyło 98 głosów, aby projekt skierować do realizacji. Ale 578 głosów nie wystarczyło, aby przebudować chodnik przy ul. Królewieckiej. Wszystko właśnie przez szacowane koszty projektów. Przebudowę chodnika oszacowano na 1,1 mln zł., co w praktyce oznaczało, że albo projekt wygra i zostanie przekazany do realizacji albo nie. W przypadku projektów opiewających na mniejsze kwoty, można było zająć niższe miejsce i znaleźć się na liście „do realizacji”. Szczegóły poniżej.

Zwyciężył projekt „„Moja głowa, moja mowa – mój sukces!” Projekt bezpłatnych usług społecznych w zakresie terapii neurologopedycznej i logopedycznej dla dzieci młodzieży i dorosłych” zgłoszony przez Katarzynę Olechnowicz. Szacunkowa wartość projektu: 330 tys. zł. Zagłosowało na niego 941 osób.

Oprócz tego do realizacji zostały skierowane następujące projekty: „Jasna Strona Miasta – warsztaty, konferencje, koncerty dla duszy i ciała” (100 tys. zł, 845 głosów, 2. miejsce), Elbląskie Święto Muzyki 2025 (320 tys. zł, 558 głosów, 4. miejsce), zakup elbląskiego statku Jantar z 1892 r. (307 tys. zł., 418 głosów, 5. miejsce), Murale (10 tys. zł; 146 głosów, 12. miejsce), stworzenie miejsca do wypoczynku w sadzie szkolnym ZSEiO (20 tys. zł, 101 głosów, 13. miejsce) oraz godzina zajęć na basenie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami (10 tys. zł, 98 głosów, 14. miejsce). Spośród projektów, które nie zostały skierowane do realizacji największe poparcie uzyskała przebudowa chodnika na ul. Królewieckiej w nowoczesny ciąg pieszo – rowerowy. Jego koszt oszacowano na 1,1 mln zł., uzyskał poparcie 578 głosujących (3. miejsce na liście).

Zwycięzcy w okręgach:

Okręg 1

Zadania inwestycyjne

- Budowa placu zabaw „Akademia ruchu” (SP 18 ul. Węgrowska 1) – 633 głosy; koszt 375 tys. zł.

- Podniebna siłownia dla każdego – siłownia na powietrzu do dyspozycji uczniów

SP nr 9 oraz mieszkańców osiedla „ZAWADA” - 343 głosy; koszt 220 tys. zł.

Małe projekty: Koncerty organowe w kościele pw. św. Wojciecha, leżaki obrotowe w Parku Modrzewie, sjesta w Parku Modrzewie.

Okręg 2

Zadania inwestycyjne

- Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu (SP nr 11 ul. Korczaka 34) – 376 głosów; koszt 590 tys. zł.

Małe projekty: koncert w Muszli Koncertowej w Bażantarni, planszówkowa Arka Gier z Jedenastką (SP nr 11 ul. J. Korczaka 34), Międzypokoleniowe spotkania kulturalne – kolędowanie z Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” (Kościół Parafialny pw. Brata Alberta).

Okręg 3

Zadania inwestycyjne

- Parking samochodowy wzdłuż ulicy Agrykola – od Kościoła w dół – 439 głosów; koszt 380 tys. zł.

- Przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy Pionierskiej – 66 głosów; koszt 70 tys. zł.

- Modernizacja placu zabaw przy Kościuszki 25-27 – 46 głosów; koszt 85 tys. głosów.

Tu warto zwrócić uwagę na pewną niedoskonałość elbląskiego Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji zostały skierowane projekty, które zajęły odpowiednio pierwsze oraz... czternaste i osiemnaste (przedostatnie) miejsce pod względem liczby głosów. Wszystko dlatego, że miały odpowiednią szacowaną wysokość kosztów i mieściły się w limicie dla każdego okręgu. Projekty, których koszt był wyższy, a głosowało na nie więcej mieszkańców takiego szczęścia nie miały i nie będą realizowane.

Małe projekty: Festyn rodzinny w Bażantarni, Strefa zabawy i relaksu – ul. Chopina (Internat Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1), Elbląg w Twoich wspomnieniach – mobilne archiwum społeczne (ul. Władysława IV).

Okręg 4

Zadania inwestycyjne

- Remont alejek w Parku Traugutta – 341 głosów, 590 tys. zł.

Małe projekty: Porządek na Giermków – postawienie betonowych śmietników wzdłuż ulicy, Wspólne sadzenie drzew w Parku Traugutta, Kiosk Kultury 2025 (Stare Miasto).

Okręg 5

Zadania inwestycyjne:

- Odnowa chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na Alei Grunwaldzkiej (od ul. Grottgera do ul. Morszyńskiej) – 337 głosów, 590 tys. zł.

Małe projekty: Porządek na Sadowej, Kochanowskiego i Komeńskiego – budowa koszy na śmieci, Osiedlowa Familiada – Razem Tworzymy Wspomnienia (SP nr 16, ul. Sadowa 2), Wspólne sadzenie drzew w Parku im. Gen. Nieczuja – Ostrowskiego.

Projekty powinny być zrealizowane w przyszłym roku.