To był weekend pełen cudów

„Weekend Cudów” - tak nazywany jest finał Szlachetnej Paczki, akcji organizowanej corocznie przez Stowarzyszenie Wiosna, także w Elblągu. W minioną sobotę i niedzielę (11 i 12 grudnia) wolontariusze i darczyńcy wyruszali z paczkami z Elbląskiego Parku Technologicznego. Zobacz zdjęcia z finału.

- Teraz czekamy na darczyńców, którzy przywożą paczki – mówi Ewa Prabucka, wolontariuszka. - Potem rozwozimy je do rodzin i cieszymy się razem z obdarowanym, rozmawiamy z nimi... Historie rodzin są przeróżne: samotni ludzie starsi, osoby samotnie wychowujące dzieci, choroby...

Jak podkreśla wolontariuszka, sama kilka lat temu otrzymała pomoc Szlachetnej Paczki.

- Zostałam obdarowana i postanowiłam, że jako wolontariuszka odwdzięczę się za to, co ktoś inny zrobił dla mnie i mojej córki. I tak od czterech lat angażuję się w tę akcję i będą na pewno kolejne lata...

W organizacji weekendu cudów pomagali m. in. harcerze, kibice Olimpii, strażacy z OSP w regionie... Na chwilę przysiadamy się do tych ostatnich.

- W tej chwili pomagamy przede wszystkim przy rozwożeniu paczek, angażujemy się w podobną pomoc na większą skalę, m. in. w Fabryce Dobra – mówi Igor Starczewski z OSP Wielkie Wierzno.

- Zmęczeni nie jesteśmy, siły ciągle są – dodaje jego kolega Cezary Szyrwiński.

- Dziś bardzo ważne jest dla nas też spotkanie, podziękowania i przyjęcie darczyńców – podkreśla Maja Domalewska, wolontariuszka Szlachetnej Paczki. - Drugą istotną sprawą jest zorganizowanie rozwożenia tych wszystkich paczek. Na szczęście logistycznie da się to dobrze ułożyć – mówi z uśmiechem. - Cieszymy się, że wszystkie rodziny, dla których szukaliśmy darczyńców, otrzymały pomoc – dodaje.

- Z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom za wspaniałe paczki, a także wszystkim pomagającym przy "Weekendzie Cudów" - podkreśla Katarzyna Kozioł ze Szlachetnej Paczki. - Pomogły nam ponownie instytucje, placówki oświatowe, firmy, osoby prywatne... - wymienia. - Wielkie podziękowania także dla wolontariuszy, bez nich nie byłoby Szlachetnej Paczki. Zapraszamy kolejnych wolontariuszy do Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości – dodaje.

Fot. Anna Dembińska

W ramach elbląskiej edycji wydarzenia ok. 80 rodzin otrzymało pomoc, w akcji brało udział 40 wolontariuszy. W Szlachetnej Paczce 2021 na poziomie ogólnopolskim otrzymało pomoc 17 010 rodzin.

- Od 2001 roku Wolontariusze Szlachetnej Paczki spotykają się z rodzinami w potrzebie, przychodzą do ich domów, docierają do prawdziwej biedy. Dopiero gdy dogłębnie poznają indywidualną sytuację rodziny, podejmują decyzję o jej włączeniu do programu. Dla rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Szlachetnej Paczki kontakt z Wolontariuszem i pomoc materialna stają się impulsem do zmiany. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat odwiedziliśmy ponad 160 tys. Rodzin. Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych – czytamy na stronie internetowej inicjatywy.