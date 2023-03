"To problemy nie tylko rolników, ale całego społeczeństwa"

Problemy polskich rolników, między innymi w związku z napływem zbóż z Ukrainy – na ten temat konferencję prasową zwołali dziś (29 marca) w Elblągu działacze Agrounii. Pod biurem polityków Prawa i Sprawiedliwości przy ul. 1 Maja wysypali m.in. plewy i zboże, postawili też worki z ziemniakami.

- Konferencja będzie poświęcona rolnictwu, a raczej bardzo złej sytuacji w rolnictwie, jaka ma miejsce w tej chwili - mówił Piotr Hładyszewski z Agrounii. - Jesteśmy zalewani zbożami z Ukrainy, jest to zalew niekontrolowany. Ceny zboża pospadały do takich poziomów, które nam po prostu nie gwarantują opłacalności. Minister Kowalczyk w zeszłym roku obiecywał nam, że takie coś nie będzie miało miejsca i (mówił – red.), żeby rolnicy jeszcze trzymali zboże, bo cena będzie rosła. Niestety jest odwrotnie. W tej chwili jako Agrounia postulujemy o to, ażeby nałożyć cła na granicy ukraińskiej i stworzyć specjalne korytarze, żeby to zboże wyjeżdżało z Ukrainy na przykład na nasze porty. Te zboża nie mogą się rozlewać po Polsce – stwierdził działacz.

- Straty polskich rolników przez przepływ zboża ukraińskiego do Polski sięgają 8 mld zł - stwierdził Mateusz Kępka, kolejny działacz Agrounii. - Za te straty tych 8 mld zł odpowiada w tej chwili zła polityka rządu, przede wszystkim PiS-u – podkreślił. Jako odpowiedzialnych wskazał ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka i komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

- Mamy w tej chwili problem też z mlekiem, polscy rolnicy zmagają się z głębokim kryzysem, ceny mleka spadły o 30-40 proc. My jako Agrounia o tym mówiliśmy w tamtym roku na jesieni, alarmowaliśmy, że te ceny mleka będą spadać. Mamy sygnały od naszych kolegów rolników z Lubelszczyzny, alarmują, że zaczyna przyjeżdżać mleko przerzutowe z Ukrainy do Polski. Z Ukrainy jedzie do Polski również mięso drobiowe, przyjeżdża też miód, również takie produkty jak gryka czy proso. Związki pszczelarskie alarmują nas o tym, że bardzo duże ilości miodu są sprowadzane właśnie z Ukrainy do Polski, które nie spełniają żadnych norm jakościowych, w ogóle nie ma porównania do naszego polskiego miodu – stwierdził. - Dzisiaj o godz. 13 zaczynają się obrady okrągłego stołu, które zwołał minister Henryk Kowalczyk. Te obrady 6 lat temu zwołał też minister, którym był wtedy Jan Krzysztof Ardanowski. Te obrady miały trwać sześć tygodni, a praktycznie nie zostały zakończone, one trwają do dzisiaj. Minister Kowalczyk do obrad okrągłego stołu zaprasza 160 organizacji rolniczych, w tym Agrounię. Pytam się, jak w takiej dużej liczbie 160 organizacji mamy dojść do jakiegoś porozumienia? Dzisiaj na tych obradach będzie nas reprezentował nasz prezes, Michał Kołodziejczak. Liczymy na to, że zostanie wypracowane jakieś porozumienie w tej sprawie, przede wszystkim, że zostaną przywrócone cła, ale zobaczymy, jak to będzie... - przyznał działacz. Dodał, że zboże wjeżdżające do portów powinno być obłożone nie tylko cłem, ale kaucją, a naczepy transportujące zboże powinny być plombowane.

Działacze Agrounii poruszyli też kwestie dotyczące lokalnych biznesów.

Fot. Anna Dembińska

- Agrounia to nie tylko sektor rolniczy, jest też blisko przedsiębiorców, mikro i małych przedsiębiorców, małych sklepików, sprzedawców na targowiskach, małych rzemieślników. Widzimy sytuację, w której oni się teraz znaleźli - mówił Karol Gołąb. - W 2022 roku zostało zamkniętych 4 tys. małych sklepików spożywczych, do tego 9,5 tys. takich sklepów zawiesiło działalność. Pięć lat ostatnich rządów PiS-u doprowadziło do zamknięcia 100 tys. małych sklepów w Polsce – zaznaczył. - Mamy pewne pomysły, rozwiązania na te sytuacje, przede wszystkim chcemy wprowadzić plany zagospodarowania przestrzennego, których zapisy będą dotyczyły poszanowania szczególnie dla lokalnego biznesu, a nie dla korporacji i monopoli spożywczych, które w Polsce nawet nie odprowadzają podatku. Agrounia ma też inne postulaty dotyczące poprawy życia, jak wycofanie z 9-procentowej składki ZUS-u. To nie jest żadna składka, to ukryty podatek, który obciąża przedsiębiorców – mówił.

- Co oni zrobili dla nas, dla rolników, dla wszystkich ludzi, dla konsumentów, bo to nie tylko my, rolnicy, cierpimy – stwierdził Mateusz Kępka. - W drodze do Elbląga przeglądałem oferty i znalazłem ofertę, że można kupić pszenicę za 470 zł za tonę. Jeżeli pszenica za 470 zł za tonę przyjeżdża do nas do Polski, to dlaczego mąka nie kosztuje 1,50 zł tylko prawie 4 zł? Dlaczego sery nie tanieją, jak mleko tanieje? Dlaczego mięso nie tanieje, jak skup bydła tanieje? – pytał. - Jest nadal drożyzna, inflacja. Powtarzam: to nie jest problem tylko nas, rolników, to jest problem całego społeczeństwa, ludzi pracujących, konsumentów. To niech ci posłowie z PiS-u odpowiedzą nam, dlaczego tak się dzieje? Co dla nas zrobili? Nie mogę w tej chwili tego zrozumieć. Według naszego chłopskiego myślenia jest tak: jeżeli przyjeżdża zboże o połowę tańsze, jest produkowana z tego mąka, to niech ta mąka na sklepowych półkach jest tańsza. Ktoś tutaj robi dużą kasę, tylko niech się odezwie ten, który to robi.

- Pamiętajmy też, że Ukraina produkuje w innym standardzie niż my, my produkujemy w wyższym. Nikt tego nie kontroluje i to jest chyba w tym wszystkim najgorsze – uzupełniał Piotr Hładyszewski. - Przywieźliśmy tutaj ze sobą trochę ziemniaków, trochę zboża, ale też plewy. Plewy przywieźliśmy dla tych posłów nierobów, bo uważamy, że to są nieroby, oni się za nami nie ujęli. Ziemniaki i zboże zostawiamy dla ludzi z miasta, żeby zobaczyli, że się na wsi źle dzieje, bo to też ich dotyczy, oni też to odczują – stwierdził działacz. Wraz z innymi członkami Agrounii na zakończenie konferencji rozsypał plewy pod biurem polityków PiS-u..