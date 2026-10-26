Tolkmicko zaprasza do udziału w konkursie wokalnym Cecyliada 2026

Już 14 listopada 2026 roku w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku odbędzie się Konkurs Wokalny Muzyki Chrześcijańskiej „Cecyliada 2026”. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego muzyka stanie się okazją do wspólnego spotkania i dzielenia pasją do muzyki religijnej.

Do udziału w konkursie zapraszamy zarówno solistów, jak i zespoły wokalne - dzieci, młodzież oraz dorosłych. Na uczestników czekają nagrody i wyróżnienia, a nagrodą główną Grand Prix będzie nagroda pieniężna w wysokości 300 zł, ufundowana przez Burmistrza Tolkmicka.

Organizatorzy zapewniają profesjonalne jury, które oceni występy konkursowe, a także poczęstunek dla wszystkich uczestników, będący okazją do wspólnej integracji i rozmów w miłej atmosferze. Dodatkowym akcentem muzycznym wydarzenia będzie krótki występ lokalnej grupy pasjonatów „Amen&Roll”.

Organizatorami wydarzenia są Oratorium im. św. Jana Bosko w Tolkmicku i Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku, którzy wspólnie zapraszają do udziału w tym muzycznym święcie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia do 6 listopada 2026 roku.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronach internetowych: www.kulturatolkmicko.pl – w zakładce konkursy – Cecyliada.

Serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich, którzy kochają śpiew. Niech tegoroczna Cecyliada stanie się pięknym spotkaniem ludzi, których łączy muzyka, wiara i radość wspólnego muzykowania!

Do zobaczenia 14 listopada w Tolkmicku!