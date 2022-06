\"Tramwaj zielony przez ulice mego miasta mknie...\"

... mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny cień..." Zielone tramwaje to znajomy widok dla mieszkańców Elbląga, ale ten, który wyjechał w trasę dziś (7 czerwca) jest jakby zieleńszy, bo ekologiczny. Zobacz zdjęcia.

Zielony tramwaj to proekologiczna inicjatywa elbląskiego samorządu przypominająca o Światowym Dniu Ochrony Środowiska i ekologicznych formach transportu. Pierwszy kurs wyruszył z przystanku Królewiecka (Światowid), wziął w nim udział wiceprezydent Elbląga Michał Missan. Rozmawiał z mieszkańcami, którzy skorzystali z przejazdu tramwajem m. in. o Zielonym Budżecie w Elblągu.

My porozmawialiśmy z dwiema paniami Krystynami, koleżankami, które do zielonego tramwaju wsiadły nieprzypadkowo. Dla nich taki przejazd to prawdziwa gratka, bo są zapalonymi działkowiczkami.

- Dziś jedziemy do samej pętli - mówi jedna z pań. Cieszy się też z rośliny, którą otrzymała w ramach przejazdu, bo właśnie takie prezenty można otrzymać dzisiaj w tramwaju. - Dostałam pelargonię, wybrałam ją sobie, bo ziół na działce mam już dużo.

- A ja mam bazylię i dostałam jeszcze kwiatka od prezydenta – chwali się kolejna.

- Jestem zachwycona pomysłem, żeby młodzież w taki sposób zachęcać do korzystania z komunikacji miejskiej, bo jest ekologicznie. Ile samochodów może zastąpić taki jeden tramwaj?

Panie Krystyny wydawały się być zadowolone z podróży. W tramwaju spotkaliśmy też nauczycieli i uczniów elbląskich szkół. Czemu warto wybrać się z klasą w taką trasę?

- To jest wyjątkowy przejazd, coś, czego na co dzień w Elblągu nie ma – mówi Iwona Pilichowska, nauczycielka z SP nr 12. Dodaje, że ekologiczne tematy nie są obce uczniom. - W szkole dużo uczymy się m. in. o selektywnej zbiórce odpadów – podkreśla. - Uczniowie chętnie słuchają o sprawach związanych ze środowiskiem, zadają też świetne pytania na ten temat. Myślę, że będziemy zadowoleni z tego wyjścia, to również takie podsumowanie naszej rocznej pracy.

Fot. Anna Dembińska

- Bardzo fajny ten przejazd, ale normalnie rzadko jeżdżę tramwajem, bo dojeżdżam do szkoły spoza miasta – mówi Ksawery, jeden z uczniów. - A w takim tramwaju to jeszcze nigdy nie byłem.

- Ja też nie! - dodaje jego kolega, Łukasz. Podkreśla, że będzie długo pamiętał tę wycieczkę.

Po przejeździe tramwajem podróżni otrzymywali pamiątkowe bilety, a także sadzonki roślin czy gadżety. Czasem prezenty trzeba wygrać – oczywiście odpowiadając na pytania z wiedzy o ekologii.

Rozkład zielonego tramwaju na dziś można znaleźć tutaj. Podróżować nim można za darmo. Dodajmy, że z przodu jest opisany jako właśnie zielony tramwaj, z tyłu wyświetla się na nim cyfra "0" (może w nawiązaniu do zero waste?), ale i tak najprościej rozpoznać go po roślinach, którymi jest w środku przyozdobiony na całej swojej długości...