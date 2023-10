Trwa głosowanie w Budżecie Obywatelskim

3192 elblążan oddało głosy w tegorocznym głosowaniu na projekty złożone w Budżecie Obywatelskim. Głosowanie trwa do 9 listopada.

Przypomnijmy: do podziału jest 4,1 mln zł. Elblążanie mogą glosować na inicjatywy ogólnomiejskie (pula 1,335 mln zł.), okręgowe (550 tys. zł) oraz małe projekty (30 tys. zł). Oddawać swoje głosy można za pośrednictwem strony internetowej https://boglosowanie.umelblag.pl/ lub poprzez karty do głosowania, które już od 12.10.2023 r. będą dostępne w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w punkcie informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).

Na półmetku głosowania w inicjatywach ogólnomiejskich prowadzi „Przebudowa chodnika na ulicy Królewieckiej w nowoczesny ciąg pieszo – rowerowy (377 głosów) przed „in vitro dla elblążan” (307 głosów).

W okręgu nr 1 trwa zażarta walka: budowa parkingu miejskiego przy ul. Szarych Szeregów (235 głosów) nieznacznie wyprzedza remont alejki w parku Modrzewie oraz wykonanie dojścia do parku Modrzewie od strony ul. Wiejskiej.

W okręgu nr 2 stosunkowo przewagę kilkudziesięciu głosów wypracował sobie „Remont placu zabaw w parku Kajki” z poparciem 277 głosujących.

W okręgu nr 3 prowadzi remont nawierzchni jezdni na ulicy Kopernika (165 głosów) przed remontem chodnika na ulicy Tczewskiej, Toruńskiej, Grudziądzkiej i Bydgoskiej (155 głosów) i renowacją fontanny przy ul. Władysława IV (150 głosów).

W okręgu nr 4 remont z przebudową części pasażu przy ul. 1 Maja w Elblągu zebrał poparcie 207 głosujących i ma kilkadziesiąt głosów przewagi nad konkurencją.

W okręgu nr 5 jest podobna sytuacja jak w czwórce i dwójce. W tym przypadku na Odnowę nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku al. Grunwaldzka (wjazd do Hali Sportowo – Widowiskowej) do ul. Grottgera zagłosowało 380 mieszkańców. I jest to kilkadziesiąt głosów przewagi nad kolejnym projektem.

