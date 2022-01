Trzej Królowie kameralnie

W tym roku Orszak Trzech Króli w Elblągu nie był szeroko zapowiadany, jednak Mędrcy ze Wschodu mimo wszystko przeszli dziś (6 stycznia) ulicami miasta. Zobacz zdjęcia.

- Orszak Trzech Króli, jest to przedstawienie Jasełek wystawiane w przestrzeni publicznej, na ulicach wiosek, miast i miasteczek (...). Rodziny, szkoły, nauczyciele, sąsiedzi, lokalni włodarze, zwykli ludzie tworzą to niezwykłe wydarzenie – podaje strona Orszaku Trzech Króli. - Mimo, że scenariusz imprezy jest wszędzie bardzo podobny, bo „napisany” już 2000 lat temu, to w poszczególnych miejscach nie brakuje lokalnego kolorytu, udowadniającego, jakie bogactwo zwyczajów tkwi w polskiej tradycji bożonarodzeniowej. We wszystkich miejscowościach Orszak jest organizowany lokalnie – czytamy.

Tegoroczny Orszak Trzech Króli w Elblągu ma skromną formę nie dlatego, że Mędrcy chcieli uniknąć spotkania z królem Herodem, ale z powodu... koronawirusa. Zmierzających do katedry wędrowców spotkaliśmy niedaleko Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.

Fot. Michał Skroboszewski

- Zgodnie z tradycją Dziecię Jezus objawiło się światu – mówi o znaczeniu tego dnia król Baltazar z elbląskiego Orszaku Trzech Króli. Podkreśla, że tegoroczny orszak jest kameralny właśnie ze względu na pandemię.

Elbląskiemu orszakowi towarzyszył też św. Mikołaj.

- Zmierzam wraz z królami do katedry św. Mikołaja, najważniejszego kościoła w Elblągu, a skoro jestem patronem miasta, to idę razem z rycerzami i świtą, żeby spotkać Jezusa i Świętą Rodzinę – mówi pan Jan, który wcielił się w rolę bikupa Miry. Podczas naszej rozmowy rozdaje dzieciakom słodycze.

- Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele – czytamy na brewiarz.pl. - Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę, znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy – podaje strona.

Trzej Królowie dotarli do elbląskiej katedry, złożyli swoje dary, a w świątyni odbyło się wspólne śpiewanie kolęd.