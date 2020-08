Trzy dni na złożenie wniosku do budżetu obywatelskiego

Już tylko trzy dni pozostały na złożenie wniosku do tej edycji Budżetu Obywatelskiego. Swoje propozycje mieszkańcy mogą zgłaszać w formie papierowej do piątku, 7 sierpnia. Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1. Zachęcamy tym bardziej, że do tej pory wpłynęło do nas jedynie 16 wniosków.

W tej edycji pula środków na realizację zwycięskich zadań wynosi 3.500.000 zł – po 500.000 zł na każdy z pięciu okręgów oraz 1.000.000 zł na inicjatywę ogólnomiejską. Dodatkowo w każdym z okręgów zostanie wydzielona kwota po 30.000 zł na małe projekty. Wartość każdego z nich nie może przekroczyć 10.000 zł. Jak zawsze pierwszy krok do realizacji Budżetu Obywatelskiego to zbieranie dobrych pomysłów od mieszkańców miasta. Składać wnioski i głosować mogą wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek. Budżet Obywatelski 2021 – praktyczne informacje Kto może składać?

Każdy mieszkaniec Elbląga, który uzyska pisemne poparcie 2 mieszkańców w okręgu, w którym realizowane ma być zadanie, a w przypadku inicjatyw ogólnomiejskich - poparcie 5 mieszkańców Elbląga. Jedna osoba może złożyć więcej niż jeden wniosek, każdy na odrębnym formularzu. W jaki sposób?

Poprzez wypełnienie druku, który można pobrać ze strony www.budzetobywatelski.elblag.eu lub odebrać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz Ratuszu Staromiejskim. Co musi zawierać poprawnie wypełniony wniosek?

• numer okręgu wyborczego, w którym znajduje się proponowane zadanie lub zaznaczone właściwe pole w przypadku inicjatywy ogólnomiejskiej,

• nazwę zadania,

• miejsce realizacji zadania,

• opis zadania,

• dane identyfikujące wnioskodawcę

• oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego na złożenie wniosku, w przypadku wniosku przez osobę niepełnoletnią,

• podpisy osób popierających. Gdzie po informacje?

• ustalenie okręgu wyborczego: strona internetowa www.budzetobywatelski.elblag.eu lub w Departamencie Spraw Obywatelskich, tel. 55 239 30 95 lub 55 239 30 98,

• ustalenie miejsca realizacji zadania: www.portalmapowy.elblag.eu lub w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Geodezji i Katastru, tel. 55 237 47 52 lub 55 239 31 15. Kiedy i gdzie można składać wnioski?

• do 7 sierpnia 2020 roku w wersji papierowej do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1. Co dalej?

• do 11 września 2020 roku zostanie opublikowana lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków

• od 14 do 18 września przyjmowanie odwołań od opublikowanej listy,

• od 12 do 25 października 2020 roku – głosowanie na projekty możliwe do realizacji.

• listopad 2020 ogłoszenie wyników. Konsultacje

Aby ułatwić złożenie wniosku 6 sierpnia, w godz. 14.00 – 15.30, w Urzędzie Miejskim odbędą się konsultacje dla mieszkańców. Konsultacje odbędą się po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr tel. 55 237 47 94 lub 55 237 34 63.

Łukasz Mierzejewski, biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Elblągu