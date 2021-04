"Trzydzieści osób w kolejce na szczepienie"

- W środku było pełno stłoczonych starszych ludzi, stojących i siedzących blisko siebie. Pani w recepcji kazała mi wyjść na dwór. Wyszłam, było zimno. Odczekałam te 15 minut. Po 15 minutach dostałam numerek na szczepienie. Byłam zaskoczona, prawie 30 ludzi przede mną. To po co ten czas szczepienia w SMS? - tak nasza Czytelniczka opisuje swoje doświadczenia ze szczepieniem przeciw COVID w jednym z punktów w Elblągu.

Opisana przez naszą Czytelniczkę sytuacja dotyczy szczepienia w Centrum Diagnostycznym Voxel w Elblągu. - Przez sms przysłano, na którą godzinę mam się zgłosić. Przyszłam 15 minut przed czasem, licząc, że to będzie czas na wypełnienie dokumentów. W środku było pełno stłoczonych starszych ludzi, stojących i siedzących blisko siebie. Pani siedząca w recepcji kazała mi wyjść na dwór. Wyszłam, odczekałam te 15 minut. Po 15 minutach dostałam numerek na szczepienie - opisuje sytuację Czytelniczka.

Podkreśla też, że przed nią w kolejce było 30 osób. - To po co ten czas w sms? Instytucja ta naraziła ludzi oczekujących na zarażenie, nikt tam nie przestrzegał dystansu, bo wszyscy musieli by czekać na dworze, zawiodła organizacja szczepień. W tym samym czasie stłoczono dużo czekających ludzi. Moja rodzina w Gdańsku czy Lublinie, gdy przyszła na czas wskazany w sms, to była w tym czasie zaszczepiona. Nikt z nich nie czekał ponad godzinę - dodaje Czytelniczka.

O wyjaśnienia poprosiliśmy Centrum Diagnostyczne Voxel.

- Zgodnie z procedurą obsługi pacjentów zawsze szczegółowo analizujemy każdą skargę, mając na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w przyszłości. Niestety, otrzymując anonim, nie możemy zweryfikować okoliczności opisanych w skardze. Tak jak inne punkty szczepień borykamy się z różnymi problemami, z których największym jest nieterminowe zgłaszanie się pacjentów na szczepienie. Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi nie możemy dopuścić do gromadzenia się w poczekalni zwiększonej liczby pacjentów i osoby zapisane na późniejsze godziny proszone są o oczekiwanie poza budynkiem. Voxel S.A. złożył wniosek do NFZ dotyczący uruchomienia mobilnego punktu szczepień w formule drive-thru, co pozwoliłoby na przeprowadzenie całej procedury bez wysiadania z auta. W momencie uzyskania akceptacji NFZ przekażemy państwu szczegóły - poinformowała nas Katarzyna Pluta, dyrektor ds. medycznych.