Trzynastka elbląskiego budżetu obywatelskiego

Od poniedziałku, 17 czerwca, elblążanie mogą zgłaszać wnioski do kolejnej – już trzynastej – edycji Budżetu Obywatelskiego. Na pomysły urzędnicy czekają do 5 lipca. Głosowanie po weryfikacji wniosków rozpocznie się 7 października, a jego wyniki poznamy w drugiej połowie listopada.

Wnioski dotyczą inwestycji, jakie miasto będzie mogło zrealizować w 2025 roku. Mieszkańcy mają do dyspozycji 4,2 mln złotych rozdzielone na inicjatywy w poszczególnych pięciu okręgach (po 600 tys. zł każdy) oraz inicjatywy ogólnomiejskie (1,1 mln zł). Dodatkowo w każdym z okręgów będzie przeznaczonych po 30 tys. zł na tzw. małe projekty, a wartość każdego z nich nie może przekroczyć 10 tys. Zł.

- Aktywnie uczestniczyłem w każdej edycji budżetu obywatelskiego. Za pośrednictwem mediów chciałbym zaapelować do mieszkańców o składanie swoich projektów. Może go zgłosić każdy elblążanin i elblążanka, bez względu na wiek. Zawsze byłem orędownikiem angażowania się w takie inicjatywy młodzieży, dlatego zachęcam uczniów i nauczycieli, by w tym ostatnim tygodniu szkoły dyskutowali o budżecie obywatelskim, wymyślali swoje projekty nie tylko wokół swoich szkół, ale także w miejscach zamieszkania. By byli aktywni podczas trzynastej edycji = mówi Robert Turlej, były wieloletni radny elbląski, od niedawna członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas Dni Elbląga (21-23 czerwca) przy kole widokowym przy ul. Wodnej stanie namiot, w którym urzędnicy będą promować ideę budżetu obywatelskiego.

- Zapraszamy 25 czerwca i 2 lipca do nowego Biura Konsultacji Społecznej w Ratuszu Staromiejskim. Będą wówczas dyżurować radni, którzy składali wnioski do budżetu, a jest nas wielu. Podpowiemy, jak je zgłaszać, będziemy udzielać wskazówek i zapraszać do głosowania – mówi Karol Bidziński, który został radnym w ostatnich wyborach samorządowych.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej BO lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim i Ratuszu Staromiejskim. Tam też należy je składać do 5 lipca. Weryfikacja pomysłów przez urzędników ma być dokonana do 7 października, kiedy ruszy głosowanie. Jego wyniki poznamy w drugiej połowie listopada. Zwycięskie projekty zostaną ujęte w budżecie miasta na 2025 rok.

Zobacz, jak wypełnić wniosek do BO.