Tu wystąpią gwiazdy „Lata z Radiem”

W sobotę (27 lipca) do Elbląga zawita „Lato z Radiem”. Będzie to trzeci przystanek wakacyjnej imprezy. Wystąpią między innymi Wilki, Sarsa, czy Anna Wyszkoni. Byliśmy zobaczyć jak powstaje scena.

Scena znajduje się na Wyspie Spichrzów. Występy artystów przewidziano na sobotę (27 lipca), w piątek prace trwały jeszcze pełną parą. Komentarze ludzi, których spotkaliśmy na miejscu są jednoznacznie przychylne. „Dużo większa niż rok temu”, „robi wrażenie”, „jak na prawdziwym festiwalu muzycznym” – tak wygląd sceny komentowali odwiedzający to miejsce.

– Zwykle budowa takiej sceny i rozbudowa trwa trzy dni. Do momentu możliwości „uzbrojenia” światła i multimediów oraz później dwa kolejne dni, do soboty żeby wykończyć wszystko w detalach scenograficznych. Potem robimy programowanie światła, więc tak naprawdę możemy przyjąć, że budowa sceny do pełnej gotowości trwa pięć dni. W jej budowę zaangażowanych jest około 60 osób, a w instalację całego przedsięwzięcia około 160 - mówi jeden z pracowników montujących scenę.

Przechodzący zwrócili również uwagę, że w tym roku scena jest ustawiona w przeciwnym kierunku niż to było wcześniej np. podczas Dni Elbląga czy innych koncertowych imprez. Teraz wybudowano ją tuż obok wjazdu na ul. Tartaczną. W ubiegłych latach stała dalej, przy parkingu obok Fosy Miejskiej.

Bramy przy scenie otworzą się w sobotę o 18, a koncerty ruszą o godzinie 20:00. Wstęp wolny. Program tegorocznego „Lata z Radiem” w Elblągu jest niezwykle bogaty. Na scenie zagrają Wilki, Sarsa, Ania Wyszkoni, Ewelina Lisowska, Kobranocka, Golden Life, Natasza Urbańska, Antek Smykiewicz, Papa D. i Vox.

Organizatorem wydarzenia jest również TVP, więc w weekend do Elbląga zawita także „Pytanie na Śniadanie”. Program na żywo w sobotę o 7:30 na starówce. Z kolei o godz. 12 na placu katedralnym rozpocznie się rodzinny festyn, a na antenie radiowej Jedynki i TVP będzie wiele wejść na żywo z Elbląga.

Więcej szczegółów na temat Lata z Radiem tutaj.