Tworzenie relacji między sobą i z miastem. Zielony zakątek dla Stawidłowej

W ramach projektu CO-GREEN przy ul. Stawidłowej ma powstać sprzyjająca wypoczynkowi i bliskości z naturą zielona przestrzeń. Działania realizuje ECUS, angażując w nie instytucje i mieszkańców Elbląga.

Czym jest CO-GREEN?

- To trzyletni, międzynarodowy projekt, w który zaangażowane są także Włochy, Grecja i Chorwacja. Zostaliśmy do niego zaproszeni jako jeden z czterech wyróżniających się w kraju CUS-ów przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie - mówi Małgorzata Kasprzyk-Sawościan z Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, które realizuje projekt CO-GREEN w Elblągu. - Projekt polega na wprowadzaniu zielonej transformacji, promowaniu ekologii. W ramach tych działań odbyły się m. in. szkolenia dla przedstawicieli ECUS w Grecji i we Włoszech, a na realizację zielonej przestrzeni w Elblągu otrzymamy grant w wysokości 10 tys. zł. – podkreśla nasza rozmówczyni. Dodaje, że brano wcześniej pod uwagę inne lokalizacje, miasto zgodziło się udostępnić na realizację projektu działkę przy Stawidłowej. - Chodzi o realizację czegoś ekologicznego dla mieszkańców i przez mieszkańców, a zadaniem ECUS jest tu w znacznej mierze zaangażowanie innych instytucji i mieszkańców Elbląga – mówi Małgorzata Kasprzyk-Sawościan.

Podkreśla, że na ten moment zaangażowały się Zarząd Zieleni Miejskiej i Departament Zarząd Dróg, Młodzieżowa Rada Miasta, Klub Seniora przy ECUS, Regionalne Centrum Wolontariatu i stowarzyszenie Bez Lipy, trwają rozmowy z elbląskimi leśnikami o ich uczestnictwie w realizacji zadania.

Co ma powstać przy Stawidłowej? - Miejsce wyciszenia się, może zielona czytelnia, może ścieżka ekologiczna? Jesteśmy otwarci na kolejne pomysły, przed nami jeszcze rozmowy. Na pewno doprowadzimy do upiększenia tego miejsca. Będzie trzeba je pewnie wcześniej posprzątać, mam nadzieję, z mieszkańcami. Może tam powstać świetne miejsce dla rodzin z dziećmi, dla seniorów i dla mieszkańców Zawodzia i miasta w ogóle. Na naszych dotychczasowych spotkaniach zostały zasiane pewne ziarna, zobaczymy, co z nich wykiełkuje. Musimy uwzględnić budżet, którym dysponujemy. Cały projekt musimy zakończyć do listopada, liczymy jednak, że uda się szybciej – zaznacza nasza rozmówczyni. Małgorzata Kasprzyk-Sawościan dodaje, że do działań zapraszani są wszyscy mieszkańcy Elbląga. W tej sprawie można kontaktować się pod numerem telefonu 55 625 61 29.

- Bardzo podoba mi się w tym projekcie, że oprócz tego, że w Elblągu powstanie kolejna zielona przestrzeń, od samego początku zakłada się włączanie różnych grup mieszkańców - mówi Karolina Śluz ze stowarzyszenia Bez Lipy, które włączyło się w CO GREEN. - Przy Stawidłowej i w jej okolicy ewidentnie brakuje takiego miejsca i myślę, że zagospodarowanie tego terenu odpowie na zapotrzebowanie wielu mieszkańców. Nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy razem z mieszkańcami Elbląga i tej okolicy będziemy już to fizycznie wykonywać. Takie działania mają ogromną wartość, w mieście takich projektów nie ma zbyt wielu, a z perspektywy stowarzyszenia Bez Lipy to jest taki projekt-marzenie. Mamy w naszym mieście jeszcze wiele do zrobienia pod kątem podejmowania różnych działań przy włączaniu w to mieszkańców. Takie sytuacje dają przecież możliwość różnym ludziom włączania różnych zasobów, uczenia się od siebie, tworzenia więzi. To też szansa dla tworzenia pozytywnej emocjonalnej więzi z samym miastem. Jeżeli ja coś zrobiłam: współprojektowałam, uczestniczyłam w dyskusji, posadziłam, to w danym miejscu jest później kawałek mnie samej. To zupełnie inna relacja z miejscem, w którym się mieszka, niż w sytuacjach, gdy coś powstaje bez naszego udziału.

Co powstanie finalnie przy Stawidłowej? To się dopiero okaże, ale marzę o przestrzeni relaksu, gdzie będzie można usiąść z książką, z kawą. We współczesnych czasach jesteśmy przebodźcowani pracą, szkołą... i potrzebujemy miejsc, gdzie możemy po prostu przyjść i wyłączyć się, bez wielkich atrakcji, ale sprzyjających odpoczynkowi.