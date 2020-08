Umowa podpisana, CUS może powstać

Elbląg otrzymał 2,5 mln zł na stworzenie Centrum Usług Społecznych. Instytucja powstanie na bazie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziś (5 sierpnia) w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu podpisano umowę o jej dofinansowanie.

Z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu korzysta około 5 tysięcy mieszkańców. Aby polepszyć i poszerzyć zakres usług, w naszym mieście powstanie Centrum Usług Społecznych. Pieniądze na jego powstanie miasto otrzymało z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziś (5 sierpnia) w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego minister Marlena Maciąg oraz wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak podpisali umowę w tej sprawie.

Elbląska umowa jest drugą, jaką minister podpisała na powstanie CUS w Polsce. Pierwszy był Koszalin.

- Pilotażowo powstanie 30 centrów, które będą funkcjonowały trzy lata. Przez ten czas będziemy zbierać informacje na temat ich działalności – mówiła Marlena Maciąg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

- Ten projekt bardzo dobrze się wpisuje w działania samorządu w zakresie współpracy z mieszkańcami, diagnozowania ich potrzeb. Nie dotyczy to tylko osób szczególnie potrzebujących tej pomocy. To jest program skierowany do wszystkich mieszkańców – dodał Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

Centra mają umożliwić koordynację usług społecznych w jednym miejscu, ma być to swoiste „jedno okienko” dla osób korzystających z pomocy społecznej. W porównaniu z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działania Centrum Usług Społecznych mają być szersze i skierowane do większej grupy beneficjentów.

- Dla mnie najważniejszą rzeczą jest odejście od urzędniczego trybu pracy, gdzie najważniejsze są kryteria dochodowe, przepisy. Owszem będziemy realizować zadania z zakresu pomocy społecznej, ale też będziemy zajmować się działaniami, które wynikną z rozmów z mieszkańcami. W zależności od tego, co wyjdzie nam w diagnozie, takie usługi będziemy świadczyć – wyjaśniła Beata Kulesza, dyrektor MOPS w Elblągu.

W Elblągu Centrum Usług Społecznych powstanie na bazie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Winnej.