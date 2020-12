Uratuj komuś życie!

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej dzielą się cennym darem. Oddają osocze, by uratować komuś życie.

Wczoraj funkcjonariusz z placówki Straży Granicznej w Braniewie oddał swoje osocze potrzebującym. Chor. szt. Michał Orysiak jest również honorowym dawcą krwi. Od 2003 roku systematycznie dzieli się tym życiodajnym płynem. Przekazał ponad 23 l krwi, za co został wyróżniony przez Ministra Zdrowia Odznaką Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Teraz po przebyciu choroby SARS-CoV-2 nie zwlekał i zgłosił się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddział terenowy w Elblągu, kolejny raz ruszył na ratunek potrzebującym.

To nie jedyny taki przypadek w naszym oddziale. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG zgłaszają się do centrum krwiodawstwa, by zdążyć z pomocą i uratować życie osobie z ciężkimi objawami zakażenia SARS-CoV-2. Ponadto w grudniu br. planowany jest wyjazd funkcjonariuszy z W-MOSG do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, którzy chcą podzielić się cennym darem, jakim jest osocze ozdrowieńców.

Dziękujemy i apelujemy o oddawanie osocza. Twój cenny dar może uratować komuś życie!