Urząd zaprasza na konsultacje

Zapraszamy do udziału w konsultacjach w ramach aktualizacji dokumentu strategiczno-wdrożeniowego pn. projekt „Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Elbląg”.

Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji dotyczących działań zwiększających odporność miasta na skutki zmian klimatu. Uwagi i wnioski można zgłaszać od 18 listopada do 9 grudnia 2026 r. poprzez formularz online, pocztę elektroniczną, pisemnie lub ustnie do protokołu.

Projekt dokumentu, formularze oraz szczegółowe informacje o sposobach składania uwag dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu: https://bip.elblag.eu/artykuly/257/miejski-plan-adaptacji-do-zmian-klimatu-dla-miasta-elblag