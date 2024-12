Usłyszeć... światło

- Przydałoby się, by Zarząd Dróg zlecił kontrolę firmie serwisującej stan sygnalizatorów dźwiękowych na większości sygnalizacji świetlnej w Elblągu – pisze w mailu do naszej redakcji jeden z mieszkańców Elbląga. Wskazuje m.in., że nie działa sygnalizacja dźwiękowa przy skrzyżowaniu Wigilijnej z Rycerską. Przyjrzeliśmy się, a może raczej przysłuchaliśmy tej sprawie.

- Chciałem zgłosić awarie sygnalizatorów na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic Wigilijnej z Rycerską oraz Hetmańskiej z 1 Maja – wskazuje nasz Czytelnik. - Obie usterki zostały zgłoszone parę miesięcy temu do Zarządu Dróg jak i do Zarządzania Kryzysowego, niestety nikt nie zareagował, stąd moja prośba. Taki problem występuje jeszcze w wielu innych lokalizacjach, np. na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Królewieckiej z Piłsudskiego, które przecina ulicę Królewiecką i tory tramwajowe. Przydałoby się, by Zarząd Dróg zlecił kontrolę firmie serwisującej stan sygnalizatorów dźwiękowych na większości sygnalizacji świetlnej w Elblągu – stwierdza mieszkaniec w mailu do naszej redakcji.

Krótko po otrzymaniu tego maila, 10 grudnia, byliśmy na dwóch przejściach wskazanych przez elblążanina, na Hetmańskiej światła miały też sygnał dźwiękowy, ale przy starówce rzeczywiście nie. Skierowaliśmy pytania do UM w Elblągu, czy przejście przy starówce planowo nie ma sygnalizacji dźwiękowej, czy to usterka do naprawienia? Oprócz tego postanowiliśmy dowiedzieć się, na jakich zasadach podejmowana jest decyzja co do tego, czy sygnalizacja w danym miejscu ma mieć sygnał dźwiękowy.

- Dziękujemy Czytelnikowi za zainteresowanie tematem, usterka została już zgłoszona do firmy obsługującej sygnalizację świetlną. Sygnał dźwiękowy przy sygnalizatorach dla pieszych ma funkcjonować obligatoryjnie – podkreśla w odpowiedzi na nasze pytania Adrianna Kuzko z zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta

Zapytaliśmy też, jak przedstawia się według urzędników sytuacja z sygnalizatorami dźwiękowymi na przejściach w Elblągu, czy są sytuacje wymagające naprawy, o których pisze nasz Czytelnik i czy w takim przypadku zostaną podjęte wkrótce odpowiednie działania? Czy planowana jest jakaś kontrola w tym zakresie w najbliższym czasie?

- Sygnalizatory świetlne dla pieszych w Elblągu są z różnych okresów produkcji. Te starsze, działające na żarówki, zostały uzupełnione o dodatkowy element konstrukcyjny w postaci sygnalizatora dźwiękowego potocznie zwanego „buczkiem", który pracuje pod zmiennym napięciem. W nowszych sygnalizatorach typu LED mikrofon sygnału dźwiękowego jest elementem obudowy sygnalizatora. Obecnie w mieście funkcjonuje ponad 330 sygnalizatorów starszego typu. Na rok 2025 zaplanowano w budżecie miasta środki finansowe, które pozwolą na wymianę ok. 30-40 proc. z nich, a w latach kolejnych planujemy kontynuować te działania. Sygnalizacje świetlne podlegają bieżącej kontroli poprawności działania. Zachęcamy do zgłaszania usterek na adres mailowy: dzd@umelblag.pl - czytamy w odpowiedzi na nasze pytania.